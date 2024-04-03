03 апреля 2024

В Челябинске на 35% снизилось количество продаваемых квартир на вторичном рынке

В Челябинске предложение на «вторичке» уменьшилось на 815 квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
В Челябинске на вторичном рынке продается на 815 квартир меньше, чем годом ранее Фото:

В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 35%. О том, что выбор у челябинцев за год сократился на 815 квартир, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В челябинске в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предложение уменьшилось на 815 квартир (-34,75%). На вторичном рынке в мегаполисе наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (42,0%) в количестве 642 квартиры. Затем идут двухкомнатные квартиры, их объем предложения составил 575 квартир (37,6%). Количество трехкомнатных квартир составило 285 квартир (18,6%)», — сообщили в ведомстве.

В Челябинске за первый квартал 2024 года цены на вторичное жилье выросли на 3,5% до 95 тысяч 610 рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 5 млн 520 тысяч рублей.

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В Челябинске в марте 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 35%. О том, что выбор у челябинцев за год сократился на 815 квартир, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В челябинске в марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом предложение уменьшилось на 815 квартир (-34,75%). На вторичном рынке в мегаполисе наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (42,0%) в количестве 642 квартиры. Затем идут двухкомнатные квартиры, их объем предложения составил 575 квартир (37,6%). Количество трехкомнатных квартир составило 285 квартир (18,6%)», — сообщили в ведомстве. В Челябинске за первый квартал 2024 года цены на вторичное жилье выросли на 3,5% до 95 тысяч 610 рублей за квадратный метр. На данный момент средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 5 млн 520 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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