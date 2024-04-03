03 апреля 2024

РБК: в Челябинске на треть подорожали квартиры в новостройках

РБК: Челябинск стал лидером по России по росту цен на новостройки
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Новостройки, жилье. Челябинск, недвижимость, ипотека, город, дом, жилье, стройка, новостройка, лесопарковый, ижс, жк лесопарковый
В первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 квартиры в новостройках подорожали до 100,5 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 квартиры в новостройках подорожали на 36,8% до 100 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Город занял первое место среди городов с населением более 500 человек по росту стоимости первичного жилья, сообщается на портале о недвижимости.

«Челябинск занял первое место среди городов с населением более 500 тысяч человек по росту цен на новостройки за год. По итогам первого квартала 2024 года средняя цена квадратного метра в городе составила 110,5 тысяч рублей, что на 36,8% больше, чем годом ранее», — сообщает портал РБК-Недвижимость со ссылкой на платформу «Авито Недвижимость».

Лидерство Челябинска, Кирова и Нижнего Новгорода руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев объясняет возросшим спросом. Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, рост цен на новостройки в Челябинске связан со спросом. А он в свою очередь спровоцирован тем, что в Челябинской области слабо развито строительство. Свободных земельных участков под многоквартирные дома уже нет. Ситуацию ухудшают и высокие ипотечные ставки на вторичную недвижимость.

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В Челябинске в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 квартиры в новостройках подорожали на 36,8% до 100 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Город занял первое место среди городов с населением более 500 человек по росту стоимости первичного жилья, сообщается на портале о недвижимости. «Челябинск занял первое место среди городов с населением более 500 тысяч человек по росту цен на новостройки за год. По итогам первого квартала 2024 года средняя цена квадратного метра в городе составила 110,5 тысяч рублей, что на 36,8% больше, чем годом ранее», — сообщает портал РБК-Недвижимость со ссылкой на платформу «Авито Недвижимость». Лидерство Челябинска, Кирова и Нижнего Новгорода руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев объясняет возросшим спросом. Как отметила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова, рост цен на новостройки в Челябинске связан со спросом. А он в свою очередь спровоцирован тем, что в Челябинской области слабо развито строительство. Свободных земельных участков под многоквартирные дома уже нет. Ситуацию ухудшают и высокие ипотечные ставки на вторичную недвижимость.
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