Генпрокурор РФ Краснов назначил нового прокурора в челябинском районе. Фото

Прокурором Увельского района Челябинской области назначен Евгений Брагин
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Разное. Курган, прокурор, погон, майор юстиции, знаки отличия прокуратуры
В Увельском районе назначен новый прокурор Фото:
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Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен младший советник юстиции Евгений Брагин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«На должность прокурора Увельского района назначен младший советник юстиции Брагин Евгений Дмитриевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приказ о назначении подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Брагин более семи лет служит в органах прокуратуры Челябинской области. Ранее он работал помощником прокурора Кыштыма. В августе 2022 года был назначен на должность заместителя прокурора Карабаша.

Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен Евгений Брагин
Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен Евгений Брагин
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Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен младший советник юстиции Евгений Брагин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «На должность прокурора Увельского района назначен младший советник юстиции Брагин Евгений Дмитриевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приказ о назначении подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Брагин более семи лет служит в органах прокуратуры Челябинской области. Ранее он работал помощником прокурора Кыштыма. В августе 2022 года был назначен на должность заместителя прокурора Карабаша.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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