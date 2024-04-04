Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен младший советник юстиции Евгений Брагин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
«На должность прокурора Увельского района назначен младший советник юстиции Брагин Евгений Дмитриевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приказ о назначении подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым.
Брагин более семи лет служит в органах прокуратуры Челябинской области. Ранее он работал помощником прокурора Кыштыма. В августе 2022 года был назначен на должность заместителя прокурора Карабаша.
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