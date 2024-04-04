Генпрокурор РФ Краснов назначил нового прокурора в челябинском районе. Фото

Прокурором Увельского района Челябинской области назначен Евгений Брагин

04 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Увельском районе назначен новый прокурор Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен младший советник юстиции Евгений Брагин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «На должность прокурора Увельского района назначен младший советник юстиции Брагин Евгений Дмитриевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приказ о назначении подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Брагин более семи лет служит в органах прокуратуры Челябинской области. Ранее он работал помощником прокурора Кыштыма. В августе 2022 года был назначен на должность заместителя прокурора Карабаша. Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен Евгений Брагин Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым прокурором Увельского района Челябинской области назначен младший советник юстиции Евгений Брагин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «На должность прокурора Увельского района назначен младший советник юстиции Брагин Евгений Дмитриевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приказ о назначении подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым. Брагин более семи лет служит в органах прокуратуры Челябинской области. Ранее он работал помощником прокурора Кыштыма. В августе 2022 года был назначен на должность заместителя прокурора Карабаша.