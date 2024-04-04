В Челябинске появились плоские трендовые круассаны

04 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Плоские круассаны появились в продаже двух заведений Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске пекарни выпустили плоские круассаны, ставшие популярными в социальных сетях. Продажу трендовой выпечки запустили в двух заведениях города. «Стоимость плоского круассана с любым шоколадом составит 250 рублей», — сообщили URA.RU в ресторане Allu. Там круассан поливают молочным или белым шоколадом, а после посыпают сублимированной малиной, фисташками и миндальной крошкой. Тренд подхватила и кондитерская La Mousse. Стоимость блюда там составит 190 рублей. На выбор гостям предлагают три допинга: белый шоколад с криспи, молочный с вафельной крошкой и розовый с клубникой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пекарни выпустили плоские круассаны, ставшие популярными в социальных сетях. Продажу трендовой выпечки запустили в двух заведениях города. «Стоимость плоского круассана с любым шоколадом составит 250 рублей», — сообщили URA.RU в ресторане Allu. Там круассан поливают молочным или белым шоколадом, а после посыпают сублимированной малиной, фисташками и миндальной крошкой. Тренд подхватила и кондитерская La Mousse. Стоимость блюда там составит 190 рублей. На выбор гостям предлагают три допинга: белый шоколад с криспи, молочный с вафельной крошкой и розовый с клубникой.