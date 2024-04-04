В Челябинске появились плоские трендовые круассаны

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Курганский государственный колледж. Курган, колледж, выпечка, кондитерский цех, курганский колледж, круассаны
Плоские круассаны появились в продаже двух заведений Челябинска Фото:

В Челябинске пекарни выпустили плоские круассаны, ставшие популярными в социальных сетях. Продажу трендовой выпечки запустили в двух заведениях города.

«Стоимость плоского круассана с любым шоколадом составит 250 рублей», — сообщили URA.RU в ресторане Allu. Там круассан поливают молочным или белым шоколадом, а после посыпают сублимированной малиной, фисташками и миндальной крошкой.

Тренд подхватила и кондитерская La Mousse. Стоимость блюда там составит 190 рублей. На выбор гостям предлагают три допинга: белый шоколад с криспи, молочный с вафельной крошкой и розовый с клубникой.

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В Челябинске пекарни выпустили плоские круассаны, ставшие популярными в социальных сетях. Продажу трендовой выпечки запустили в двух заведениях города. «Стоимость плоского круассана с любым шоколадом составит 250 рублей», — сообщили URA.RU в ресторане Allu. Там круассан поливают молочным или белым шоколадом, а после посыпают сублимированной малиной, фисташками и миндальной крошкой. Тренд подхватила и кондитерская La Mousse. Стоимость блюда там составит 190 рублей. На выбор гостям предлагают три допинга: белый шоколад с криспи, молочный с вафельной крошкой и розовый с клубникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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