04 апреля 2024

Экс-лидер тюменских «Новых людей» получил «золотой парашют»

Экс-руководитель «Новых людей» в Тюмени получил должность в минцифры
© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Осатюк получил федеральную должность Фото:

Экс-секретарь «Новых людей» в Тюменской области Владислав Осатюк получил «золотой парашют». По данным источников URA.RU, федеральный штаб партии пролоббировал его кандидатуру на хорошую должность отделе цифровой трансформации министерства цифрового развития.

«Это было одно из условий, на котором Осатюк покинул пост секретаря партии в Тюменской области. Теперь продолжит карьеру на федеральном уровне», — сообщает собеседник агентства.

Ранее Владислав Осатюк покинул должность секретаря реготделения партии в Тюменской области. На снятии его кандидатуры настаивал тюменский внутриполитический блок после скандала с арестованным кандидатом Рудиком Манукяном.

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Экс-секретарь «Новых людей» в Тюменской области Владислав Осатюк получил «золотой парашют». По данным источников URA.RU, федеральный штаб партии пролоббировал его кандидатуру на хорошую должность отделе цифровой трансформации министерства цифрового развития. «Это было одно из условий, на котором Осатюк покинул пост секретаря партии в Тюменской области. Теперь продолжит карьеру на федеральном уровне», — сообщает собеседник агентства. Ранее Владислав Осатюк покинул должность секретаря реготделения партии в Тюменской области. На снятии его кандидатуры настаивал тюменский внутриполитический блок после скандала с арестованным кандидатом Рудиком Манукяном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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