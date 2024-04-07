07 апреля 2024
06 апреля 2024

На дороге ХМАО ввели ограничения скорости из-за ветра и снегопада

На двух участках трассы «Югра» ограничена скорость движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, зима, шоссе, трасса, грузовик на трассе, тракт, дорога
На двух участках трассы Югра введено ограничение скорости Фото:

Из-за обильного снегопада и бокового ветра на двух участках трассы «Югра» введено ограничение скорости. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (обильный снегопад, боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимальной скорости», — написано в telegram-канале ведомства.

С 11-го по 28-й километр трассы максимально допустимая скорость составляет 50 километров в час, а с 28-го по 141-й — 70. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.

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Из-за обильного снегопада и бокового ветра на двух участках трассы «Югра» введено ограничение скорости. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (обильный снегопад, боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимальной скорости», — написано в telegram-канале ведомства. С 11-го по 28-й километр трассы максимально допустимая скорость составляет 50 километров в час, а с 28-го по 141-й — 70. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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