На дороге ХМАО ввели ограничения скорости из-за ветра и снегопада

На двух участках трассы «Югра» ограничена скорость движения

08 апреля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

На двух участках трассы Югра введено ограничение скорости Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за обильного снегопада и бокового ветра на двух участках трассы «Югра» введено ограничение скорости. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (обильный снегопад, боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимальной скорости», — написано в telegram-канале ведомства. С 11-го по 28-й километр трассы максимально допустимая скорость составляет 50 километров в час, а с 28-го по 141-й — 70. Водителей призывают быть внимательными и осторожными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за обильного снегопада и бокового ветра на двух участках трассы «Югра» введено ограничение скорости. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (обильный снегопад, боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимальной скорости», — написано в telegram-канале ведомства. С 11-го по 28-й километр трассы максимально допустимая скорость составляет 50 километров в час, а с 28-го по 141-й — 70. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.