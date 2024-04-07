На дороге ХМАО ввели ограничения скорости из-за ветра и снегопада

На двух участках трассы Югра введено ограничение скорости
Из-за обильного снегопада и бокового ветра на двух участках трассы «Югра» введено ограничение скорости. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными явлениями (обильный снегопад, боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ вводится временное ограничение максимальной скорости», — написано в telegram-канале ведомства.
С 11-го по 28-й километр трассы максимально допустимая скорость составляет 50 километров в час, а с 28-го по 141-й — 70. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.
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