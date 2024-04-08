На премии «Феникс» Ярушин вживую спел свою песню «Аэропортная» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уроженец Челябинска, актер и певец Стас Ярушин вживую спел на национальной блогерской премии «Феникс». Музыкант поделился выступлением в своем telegram-канале.

«Выступаем на премии рунета „Феникс“. Я спою одну песню, а песня называется „Аэропортная“. Честно, я очень осип, но живьем будем петь, и это сложновато будет», — сообщил Ярушин в telegram-канале.

7 апреля прошла первая Национальная премия «Феникс», посвященная блогерам, каналы которых были заблокированы на западных площадках. Одним из лауреатов премии стало URA.RU. Помимо агентства, награды получили МИД России, Первый канал, режиссер Никита Михалков, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, пранкеры Вован и Лексус, «Ростех» и другие.