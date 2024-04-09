09 апреля 2024

Пермяков напугал громкий хлопок в Закамске. Фото

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Хлопок случился на Пароховом заводе Фото:

Жители Перми услышали громкий хлопок в микрорайоне Закамск и увидели столб белого дыма. Фотографию явления выложили в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вы там живые? Закамск», — подписал автор фото.

В министерстве территориальной безопасности объяснили, что угрозы жизни населения нет. Столб дыма возник из-за штатного технологического процесса на Пороховом заводе

Горожане увидели столб дыма в Закамске
Горожане увидели столб дыма в Закамске

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Жители Перми услышали громкий хлопок в микрорайоне Закамск и увидели столб белого дыма. Фотографию явления выложили в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Вы там живые? Закамск», — подписал автор фото. В министерстве территориальной безопасности объяснили, что угрозы жизни населения нет. Столб дыма возник из-за штатного технологического процесса на Пороховом заводе
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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