Пермяков напугал громкий хлопок в Закамске. Фото

10 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Хлопок случился на Пароховом заводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми услышали громкий хлопок в микрорайоне Закамск и увидели столб белого дыма. Фотографию явления выложили в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Вы там живые? Закамск», — подписал автор фото. В министерстве территориальной безопасности объяснили, что угрозы жизни населения нет. Столб дыма возник из-за штатного технологического процесса на Пороховом заводе Горожане увидели столб дыма в Закамске Фото из группы «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми услышали громкий хлопок в микрорайоне Закамск и увидели столб белого дыма. Фотографию явления выложили в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте». «Вы там живые? Закамск», — подписал автор фото. В министерстве территориальной безопасности объяснили, что угрозы жизни населения нет. Столб дыма возник из-за штатного технологического процесса на Пороховом заводе