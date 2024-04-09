Хлопок случился на Пароховом заводе
Жители Перми услышали громкий хлопок в микрорайоне Закамск и увидели столб белого дыма. Фотографию явления выложили в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».
«Вы там живые? Закамск», — подписал автор фото.
В министерстве территориальной безопасности объяснили, что угрозы жизни населения нет. Столб дыма возник из-за штатного технологического процесса на Пороховом заводе
Горожане увидели столб дыма в Закамске
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