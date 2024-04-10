10 апреля 2024

В Свердловской области простятся с бойцом СВО

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, могила, гроб, похороны
Прощание пройдет 11 апреля в Березовском Фото:
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В Березовском (Свердловская область) пройдет прощание с бойцом СВО Сергеем Валерьевичем Хлестовым. Об этом сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов.

«Прощание с Сергеем Валерьевичем состоится 11 апреля. В 11:00 начнется гражданская панихида, а следом — отпевание на площади перед Досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 состоится захоронение на поселковом кладбище, в 14:00 — поминальный обед в кафе на Центральной, 9», — написал Писцов в своем telegram-канале.

Военнослужащий был тяжело ранен в бою на территории ДНР, а 2 марта умер в донецком госпитале. На СВО он попал в ходе мобилизации в сентябре 2022 года. Евгений Писцов принес глубочайшие соболезнования родным и близким Хлестова.

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В Березовском (Свердловская область) пройдет прощание с бойцом СВО Сергеем Валерьевичем Хлестовым. Об этом сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов. «Прощание с Сергеем Валерьевичем состоится 11 апреля. В 11:00 начнется гражданская панихида, а следом — отпевание на площади перед Досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 состоится захоронение на поселковом кладбище, в 14:00 — поминальный обед в кафе на Центральной, 9», — написал Писцов в своем telegram-канале. Военнослужащий был тяжело ранен в бою на территории ДНР, а 2 марта умер в донецком госпитале. На СВО он попал в ходе мобилизации в сентябре 2022 года. Евгений Писцов принес глубочайшие соболезнования родным и близким Хлестова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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