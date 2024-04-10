В Свердловской области простятся с бойцом СВО

В Березовском (Свердловская область) пройдет прощание с бойцом СВО Сергеем Валерьевичем Хлестовым. Об этом сообщил глава Березовского ГО Евгений Писцов.
«Прощание с Сергеем Валерьевичем состоится 11 апреля. В 11:00 начнется гражданская панихида, а следом — отпевание на площади перед Досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 состоится захоронение на поселковом кладбище, в 14:00 — поминальный обед в кафе на Центральной, 9», — написал Писцов в своем telegram-канале.
Военнослужащий был тяжело ранен в бою на территории ДНР, а 2 марта умер в донецком госпитале. На СВО он попал в ходе мобилизации в сентябре 2022 года. Евгений Писцов принес глубочайшие соболезнования родным и близким Хлестова.
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