Бастрыкин занялся проблемами пермского инвалида

Александр Бастрыкин поставил на контроль обустройство пандуса в СоликамскеФото: Официальный сайт Президента РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблемы жительницы Соликамска Пермского края. Женщина передвигается на инвалидной коляске, но подъезд ее дома не оборудован подъемным механизмом, пояснили в СК.
«Подъезд здания не оборудован подъемным механизмом, из-за чего женщина не имеет возможности беспрепятственно покинуть свою квартиру на инвалидной коляске. Неоднократные обращения в обслуживающее дом ЖУ „Клестовка“, а также другие инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР.
Жалоба жительницы Соликамска дошла до главы СК благодаря видео, которое женщина разместила соцсетях. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблемы жительницы Соликамска Пермского края. Женщина передвигается на инвалидной коляске, но подъезд ее дома не оборудован подъемным механизмом, пояснили в СК. «Подъезд здания не оборудован подъемным механизмом, из-за чего женщина не имеет возможности беспрепятственно покинуть свою квартиру на инвалидной коляске. Неоднократные обращения в обслуживающее дом ЖУ „Клестовка“, а также другие инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР. Жалоба жительницы Соликамска дошла до главы СК благодаря видео, которое женщина разместила соцсетях. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах.