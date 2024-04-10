Бастрыкин занялся проблемами пермского инвалида

11 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил на контроль обустройство пандуса в Соликамске Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблемы жительницы Соликамска Пермского края. Женщина передвигается на инвалидной коляске, но подъезд ее дома не оборудован подъемным механизмом, пояснили в СК. «Подъезд здания не оборудован подъемным механизмом, из-за чего женщина не имеет возможности беспрепятственно покинуть свою квартиру на инвалидной коляске. Неоднократные обращения в обслуживающее дом ЖУ „Клестовка“, а также другие инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР. Жалоба жительницы Соликамска дошла до главы СК благодаря видео, которое женщина разместила соцсетях. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблемы жительницы Соликамска Пермского края. Женщина передвигается на инвалидной коляске, но подъезд ее дома не оборудован подъемным механизмом, пояснили в СК. «Подъезд здания не оборудован подъемным механизмом, из-за чего женщина не имеет возможности беспрепятственно покинуть свою квартиру на инвалидной коляске. Неоднократные обращения в обслуживающее дом ЖУ „Клестовка“, а также другие инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СКР. Жалоба жительницы Соликамска дошла до главы СК благодаря видео, которое женщина разместила соцсетях. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах.