10 апреля 2024

Журналист URA.RU взял приз в конкурсе на лучшее освещение деятельности судов

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение педагогов УрФО полпредом Владимиром Якушевым. Екатеринбург , цветы, урфо, награждение
Конкурс на лучшее освещение СМИ деятельности судов проводился во второй раз Фото:

Журналист пермской редакции URA.RU Сергей Горланов вошел в число победителей ежегодного конкурса по освещению деятельности судов в СМИ. Организатором конкурса является Совет судей Пермского края. Сергей вошел в число дипломантов в номинации «СМИ вокруг нас».

«Номинация „СМИ вокруг нас“. Диплом за третье место: Сергей Горланов, корреспондент ИАА „URA.RU“», — рассказали агентству в пресс-службе арбитражного суда Пермского края. Также в указанной номинации были отмечены журналисты издания «Ъ-Прикамье» и ООО «Искра» (г. Лысьва).

Конкурс на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества Прикамья проводится во второй раз. В нем принимают участие журналисты районных (городских), краевых и федеральных СМИ, коллективы (редакции) печатных СМИ, теле-и радиокомпаний, информагентств и интернет-изданий.

Председатель арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова вручила диплом участнику конкурса Сергею Горланову
Председатель арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова вручила диплом участнику конкурса Сергею Горланову
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Журналист пермской редакции URA.RU Сергей Горланов вошел в число победителей ежегодного конкурса по освещению деятельности судов в СМИ. Организатором конкурса является Совет судей Пермского края. Сергей вошел в число дипломантов в номинации «СМИ вокруг нас». «Номинация „СМИ вокруг нас“. Диплом за третье место: Сергей Горланов, корреспондент ИАА „URA.RU“», — рассказали агентству в пресс-службе арбитражного суда Пермского края. Также в указанной номинации были отмечены журналисты издания «Ъ-Прикамье» и ООО «Искра» (г. Лысьва). Конкурс на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества Прикамья проводится во второй раз. В нем принимают участие журналисты районных (городских), краевых и федеральных СМИ, коллективы (редакции) печатных СМИ, теле-и радиокомпаний, информагентств и интернет-изданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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