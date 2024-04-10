Журналист URA.RU взял приз в конкурсе на лучшее освещение деятельности судов

Журналист пермской редакции URA.RU Сергей Горланов вошел в число победителей ежегодного конкурса по освещению деятельности судов в СМИ. Организатором конкурса является Совет судей Пермского края. Сергей вошел в число дипломантов в номинации «СМИ вокруг нас».
«Номинация „СМИ вокруг нас“. Диплом за третье место: Сергей Горланов, корреспондент ИАА „URA.RU“», — рассказали агентству в пресс-службе арбитражного суда Пермского края. Также в указанной номинации были отмечены журналисты издания «Ъ-Прикамье» и ООО «Искра» (г. Лысьва).
Конкурс на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества Прикамья проводится во второй раз. В нем принимают участие журналисты районных (городских), краевых и федеральных СМИ, коллективы (редакции) печатных СМИ, теле-и радиокомпаний, информагентств и интернет-изданий.
Председатель арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова вручила диплом участнику конкурса Сергею Горланову
Фото: пресс-служба арбитражного суда Пермского края
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Журналист пермской редакции URA.RU Сергей Горланов вошел в число победителей ежегодного конкурса по освещению деятельности судов в СМИ. Организатором конкурса является Совет судей Пермского края. Сергей вошел в число дипломантов в номинации «СМИ вокруг нас». «Номинация „СМИ вокруг нас“. Диплом за третье место: Сергей Горланов, корреспондент ИАА „URA.RU“», — рассказали агентству в пресс-службе арбитражного суда Пермского края. Также в указанной номинации были отмечены журналисты издания «Ъ-Прикамье» и ООО «Искра» (г. Лысьва). Конкурс на лучшее освещение деятельности судов и органов судейского сообщества Прикамья проводится во второй раз. В нем принимают участие журналисты районных (городских), краевых и федеральных СМИ, коллективы (редакции) печатных СМИ, теле-и радиокомпаний, информагентств и интернет-изданий.