Пермский обозреватель URA.RU получила престижную премию

Политический обозреватель пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала победителем конкурса краевой избирательной комиссии. Ее работы отмечены как лучшие в регионе, рассказывающие о выборах президента России в Прикамье.
«Материалы имели общественную значимость содержания и глубину раскрытия темы. Публикации были посвящены результатам выборов, активному голосованию избирателей, репортажам с избирательных участков, разбору деталей подготовки к выборам и важным событиям, которые происходили в дни голосования», — отмечается на сайте избирательной комиссии Пермского края.
Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU подробно рассказывали о том, как шла кампания по всей стране. Евгения Пастухова отвечала за освещение выборов в Пермском крае.
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Политический обозреватель пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала победителем конкурса краевой избирательной комиссии. Ее работы отмечены как лучшие в регионе, рассказывающие о выборах президента России в Прикамье. «Материалы имели общественную значимость содержания и глубину раскрытия темы. Публикации были посвящены результатам выборов, активному голосованию избирателей, репортажам с избирательных участков, разбору деталей подготовки к выборам и важным событиям, которые происходили в дни голосования», — отмечается на сайте избирательной комиссии Пермского края. Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU подробно рассказывали о том, как шла кампания по всей стране. Евгения Пастухова отвечала за освещение выборов в Пермском крае.