Пермский обозреватель URA.RU получила престижную премию

Журналист URA.RU Евгения Пастухова выиграла конкурс на лучшее освещение выборов

04 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Материалы URA.RU по выборам президента в Пермском крае признаны лучшими в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Политический обозреватель пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала победителем конкурса краевой избирательной комиссии. Ее работы отмечены как лучшие в регионе, рассказывающие о выборах президента России в Прикамье. «Материалы имели общественную значимость содержания и глубину раскрытия темы. Публикации были посвящены результатам выборов, активному голосованию избирателей, репортажам с избирательных участков, разбору деталей подготовки к выборам и важным событиям, которые происходили в дни голосования», — отмечается на сайте избирательной комиссии Пермского края. Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU подробно рассказывали о том, как шла кампания по всей стране. Евгения Пастухова отвечала за освещение выборов в Пермском крае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политический обозреватель пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала победителем конкурса краевой избирательной комиссии. Ее работы отмечены как лучшие в регионе, рассказывающие о выборах президента России в Прикамье. «Материалы имели общественную значимость содержания и глубину раскрытия темы. Публикации были посвящены результатам выборов, активному голосованию избирателей, репортажам с избирательных участков, разбору деталей подготовки к выборам и важным событиям, которые происходили в дни голосования», — отмечается на сайте избирательной комиссии Пермского края. Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU подробно рассказывали о том, как шла кампания по всей стране. Евгения Пастухова отвечала за освещение выборов в Пермском крае.