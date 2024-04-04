Пермский обозреватель URA.RU получила престижную премию

Журналист URA.RU Евгения Пастухова выиграла конкурс на лучшее освещение выборов
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Материалы URA.RU по выборам президента в Пермском крае признаны лучшими в регионе Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Политический обозреватель пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала победителем конкурса краевой избирательной комиссии. Ее работы отмечены как лучшие в регионе, рассказывающие о выборах президента России в Прикамье.

«Материалы имели общественную значимость содержания и глубину раскрытия темы. Публикации были посвящены результатам выборов, активному голосованию избирателей, репортажам с избирательных участков, разбору деталей подготовки к выборам и важным событиям, которые происходили в дни голосования», — отмечается на сайте избирательной комиссии Пермского края.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU подробно рассказывали о том, как шла кампания по всей стране. Евгения Пастухова отвечала за освещение выборов в Пермском крае.

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Политический обозреватель пермской редакции URA.RU Евгения Пастухова стала победителем конкурса краевой избирательной комиссии. Ее работы отмечены как лучшие в регионе, рассказывающие о выборах президента России в Прикамье. «Материалы имели общественную значимость содержания и глубину раскрытия темы. Публикации были посвящены результатам выборов, активному голосованию избирателей, репортажам с избирательных участков, разбору деталей подготовки к выборам и важным событиям, которые происходили в дни голосования», — отмечается на сайте избирательной комиссии Пермского края. Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта. Журналисты URA.RU подробно рассказывали о том, как шла кампания по всей стране. Евгения Пастухова отвечала за освещение выборов в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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