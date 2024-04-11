Свердловский ветеран чеченской войны погиб в зоне СВО. Фото

11 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Солдат погиб в Донецкой народной республике Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации 9 марта погиб 42-летний ветеран чеченской войны Евгений Субботкин из Березовского (Свердловская область). Прощания с бойцом пройдут 12 апреля, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале. «Завершил свой путь наш земляк 9 марта 2024 года на территории населенного пункта Северное Донецкой народной республики — с оружием в руках, выполняя боевые задачи специальной военной операции», — сказал Писцов. В 2001 году Субботкин воевал на территории Чечни и в приграничных регионах Северного Кавказа. По окончанию службы солдат получил статус «ветерана боевых действий». С бойцом простятся 12 апреля в 11:00 на площади перед досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 пройдет захоронение на поселковом кладбище. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — подытожил глава Березовского. telegram-канал Евгения Писцова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне спецоперации 9 марта погиб 42-летний ветеран чеченской войны Евгений Субботкин из Березовского (Свердловская область). Прощания с бойцом пройдут 12 апреля, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале. «Завершил свой путь наш земляк 9 марта 2024 года на территории населенного пункта Северное Донецкой народной республики — с оружием в руках, выполняя боевые задачи специальной военной операции», — сказал Писцов. В 2001 году Субботкин воевал на территории Чечни и в приграничных регионах Северного Кавказа. По окончанию службы солдат получил статус «ветерана боевых действий». С бойцом простятся 12 апреля в 11:00 на площади перед досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 пройдет захоронение на поселковом кладбище. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — подытожил глава Березовского.