В зоне спецоперации 9 марта погиб 42-летний ветеран чеченской войны Евгений Субботкин из Березовского (Свердловская область). Прощания с бойцом пройдут 12 апреля, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале.
«Завершил свой путь наш земляк 9 марта 2024 года на территории населенного пункта Северное Донецкой народной республики — с оружием в руках, выполняя боевые задачи специальной военной операции», — сказал Писцов. В 2001 году Субботкин воевал на территории Чечни и в приграничных регионах Северного Кавказа. По окончанию службы солдат получил статус «ветерана боевых действий».
С бойцом простятся 12 апреля в 11:00 на площади перед досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 пройдет захоронение на поселковом кладбище. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — подытожил глава Березовского.
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