Свердловский ветеран чеченской войны погиб в зоне СВО. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Солдат погиб в Донецкой народной республике Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации 9 марта погиб 42-летний ветеран чеченской войны Евгений Субботкин из Березовского (Свердловская область). Прощания с бойцом пройдут 12 апреля, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале.

«Завершил свой путь наш земляк 9 марта 2024 года на территории населенного пункта Северное Донецкой народной республики — с оружием в руках, выполняя боевые задачи специальной военной операции», — сказал Писцов. В 2001 году Субботкин воевал на территории Чечни и в приграничных регионах Северного Кавказа. По окончанию службы солдат получил статус «ветерана боевых действий».

С бойцом простятся 12 апреля в 11:00 на площади перед досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 пройдет захоронение на поселковом кладбище. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — подытожил глава Березовского.

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В зоне спецоперации 9 марта погиб 42-летний ветеран чеченской войны Евгений Субботкин из Березовского (Свердловская область). Прощания с бойцом пройдут 12 апреля, рассказал мэр Евгений Писцов в своем telegram-канале. «Завершил свой путь наш земляк 9 марта 2024 года на территории населенного пункта Северное Донецкой народной республики — с оружием в руках, выполняя боевые задачи специальной военной операции», — сказал Писцов. В 2001 году Субботкин воевал на территории Чечни и в приграничных регионах Северного Кавказа. По окончанию службы солдат получил статус «ветерана боевых действий». С бойцом простятся 12 апреля в 11:00 на площади перед досуговым центром поселка Лосиного. В 13:00 пройдет захоронение на поселковом кладбище. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — подытожил глава Березовского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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