Замглавы администрации пермского губернатора Облацов уходит на завод «Протон-ПМ»

11 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Облацов выходит на новую работу с 15 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выходец из УФСБ по Пермскому краю, заместитель главы администрации губернатора Артем Облацов увольняется с должности. По данным источников URA.RU 12 апреля будет его последним рабочим днем. С 15 апреля он займет пост замдиректора по безопасности АО «Протон-ПМ» (входит в Роскосмос). «Облацов принял решение уже давно. С 15 апреля он должен выйти на завод», — пояснил источник. В администрации губернатора Облацов работает с 2021 года — он занимал пост замруководителя аппарата администрации губернатора и правительства по безопасности. В 2022 году Облацов был назначен замглавы администрации, начальником контрольного департамента. На своей должности он отвечал за профилактику коррупции, осуществлял контроль за исполнением законодательства и взаимодействие с правоохранительными органами, курировал отдел спецсвязи и режима секретности. Ранее Облацов служил в УФСБ по Пермскому краю начальником одного из подразделений. В этом статусе, например, он входил в состав регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. URA.RU направило запросы в «Протон-ПМ» и в администрацию губернатора. На момент публикации ответы не были получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выходец из УФСБ по Пермскому краю, заместитель главы администрации губернатора Артем Облацов увольняется с должности. По данным источников URA.RU 12 апреля будет его последним рабочим днем. С 15 апреля он займет пост замдиректора по безопасности АО «Протон-ПМ» (входит в Роскосмос). «Облацов принял решение уже давно. С 15 апреля он должен выйти на завод», — пояснил источник. В администрации губернатора Облацов работает с 2021 года — он занимал пост замруководителя аппарата администрации губернатора и правительства по безопасности. В 2022 году Облацов был назначен замглавы администрации, начальником контрольного департамента. На своей должности он отвечал за профилактику коррупции, осуществлял контроль за исполнением законодательства и взаимодействие с правоохранительными органами, курировал отдел спецсвязи и режима секретности. Ранее Облацов служил в УФСБ по Пермскому краю начальником одного из подразделений. В этом статусе, например, он входил в состав регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. URA.RU направило запросы в «Протон-ПМ» и в администрацию губернатора. На момент публикации ответы не были получены.