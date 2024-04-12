Пермские автоинструкторы выступили против новых правил сдачи экзамена в ГИБДД

Новые правила сдачи экзамена на вождение усложнят получение прав, считают инструкторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инструкторы автошколы в пермском отделении ДОСААФ выступили против изменений в правила сдачи экзамена в ГИБДД. В беседе с корреспондентом URA.RU они рассказали, что подписали соответствующую петицию, созданную на сайте Change.org. Ее автор — глава коллегиального сообщества директоров и преподавателей автошкол России Сергей Матвеев.

«Профессиональное сообщество автошкол видит в этих изменениях прямое нарушение прав граждан в статусе „кандидат в водители“. Получение профессии водителя и получение водительского удостоверения становится большой проблемой. Причин для увеличения сроков пересдачи нет никаких», — отмечает в петиции Матвеев, которая к моменту публикации материала набрала 5107 подписей.

Инструктор и преподаватель автошколы ДОСААФ в Перми Петр Дружинин заочно согласился с Матвеевым. По его словам, начинающие водители уже высказывают претензии в связи с нововведениями. «Претензии ученики автошколы высказывают в первую очередь нам. Полгода для пересдачи на права — объективно большой срок. Хорошо, если за это время человек продолжит брать уроки в автошколе. Но дело в том, что кто-то работает, кто-то учится. К тому же, это и финансовые траты — за вождение придется снова платить инструктору», — сказал URA.RU Дружинин.

Также Дружинин отмечает, что обучение в автошколе проходят и граждане призывного возраста, которых ДОСААФ готовит для Минобороны РФ. Военное ведомство оплачивает обучение молодых людей. «Если призывник не успеет уложиться со сдачей на права в отведенный ему срок, Минобороны в законном порядке имеет право взыскать затраченные на обучение курсанта деньги», — поясняет Дружинин. В то же время, отмечает он, пока не понятно, как новый регламент сдачи на права коснется именно этой категории обучающихся. Сейчас автошкола ДОСААФ готовит порядка 60 «целевиков».

Инструктора Виталий Тарантин считает, что вступившие в силу изменения могут «негативно отразиться на подготовке водителей для народного хозяйства». «Наша автошкола готовит водителей категорий А, B, C, D, E. Если обучающийся три раза не сдает экзамен, то он не получает права, а пересдача лишь через полгода. Это может отразиться на подготовке кадров», — заключает Тарантин.

Изменения в правила сдачи экзамена по вождению в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля. Кандидатам на получение водительского удостоверения позволено чаще ошибаться, однако срок между попытками пересдачи на права увеличился в два раза.