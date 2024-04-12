Выпавший из высотки на Эльмаше мальчик был в квартире не один, возбуждено дело. Фото

13 апреля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла вечером 12 апреля (фото с места) Фото: читатель URA.RU Мальчику, который накануне вечером выпал из окна высотки на Эльмаше (ул. Энтузиастов, 36/2), было восемь лет, в момент трагедии он был в квартире с бабушкой и ее малолетним сыном. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье. А собеседник в региональном управлении Следственного комитета уточнил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Мальчик был с бабушкой (ей около 50 лет), она пошла кормить ребенка, отвлеклась. В этот момент все и случилось. Когда женщина вернулась в комнату, увидела лишь распахнутое окно. Родители, судя по всему, были на работе», — рассказал первый источник. По словам второго, мальчик вместе с мамой и отчимом недавно переехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. В школу он не ходил, поскольку страдал эмоциональным расстройством (требовался особый уход). В СК от официальных комментариев пока воздерживаются. На месте, где нашли труп, днем 13 апреля — то есть на следующий день после трагедии — появился небольшой стихийный мемориал. Возле него читатель агентства заметил родителей погибшего ребенка. Мальчик был в одежде Фото: читатель URA.RU Родители ребенка переживают трагедию у небольшого стихийного мемориала Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчику, который накануне вечером выпал из окна высотки на Эльмаше (ул. Энтузиастов, 36/2), было восемь лет, в момент трагедии он был в квартире с бабушкой и ее малолетним сыном. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к семье. А собеседник в региональном управлении Следственного комитета уточнил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Мальчик был с бабушкой (ей около 50 лет), она пошла кормить ребенка, отвлеклась. В этот момент все и случилось. Когда женщина вернулась в комнату, увидела лишь распахнутое окно. Родители, судя по всему, были на работе», — рассказал первый источник. По словам второго, мальчик вместе с мамой и отчимом недавно переехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга. В школу он не ходил, поскольку страдал эмоциональным расстройством (требовался особый уход). В СК от официальных комментариев пока воздерживаются. На месте, где нашли труп, днем 13 апреля — то есть на следующий день после трагедии — появился небольшой стихийный мемориал. Возле него читатель агентства заметил родителей погибшего ребенка.