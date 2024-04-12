В Екатеринбурге из окна 22-го этажа выпал 11-летний ребенок

12 апреля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

На месте работают следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Энтузиастов, 36 из окна квартиры на 22-м этаже выпал мальчик 2013 года рождения. На место прибыла бригада скорой, но медики могли лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, ребенок имел психическое заболевание. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отказались от комментария. Причину трагедии выясняют силовики Фото: Сергей Бодров Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Энтузиастов, 36 из окна квартиры на 22-м этаже выпал мальчик 2013 года рождения. На место прибыла бригада скорой, но медики могли лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, ребенок имел психическое заболевание. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отказались от комментария.