В Екатеринбурге из окна 22-го этажа выпал 11-летний ребенок

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
На месте работают следователи Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«На улице Энтузиастов, 36 из окна квартиры на 22-м этаже выпал мальчик 2013 года рождения. На место прибыла бригада скорой, но медики могли лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, ребенок имел психическое заболевание. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отказались от комментария.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Энтузиастов, 36 из окна квартиры на 22-м этаже выпал мальчик 2013 года рождения. На место прибыла бригада скорой, но медики могли лишь констатировать смерть», — сказал собеседник агентства. По неподтвержденной информации, ребенок имел психическое заболевание. Корреспондент обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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