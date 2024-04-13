13 апреля 2024
12 апреля 2024

Под Челябинском ограничили движение из-за ремонта моста. Видео

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Перекрытие улицы Гоголя. Екатеринбург, знак стоп, проезд запрещен, ремонт, улица гоголя, дорога, кирпич
На участке организовано реверсивное движение Фото:

Под Челябинском на объездной дороге из-за дорожных работ 14 апреля ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«На третьем километре автодороги „Обход города Челябинска — Восточный“ в Красноармейском районе производятся дорожные работы на мосту. На данном участке введено реверсивное движение», — заявила пресс-служба ведомства.

Дорожные рабочие укладывают на мосту новый асфальт. Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.

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Под Челябинском на объездной дороге из-за дорожных работ 14 апреля ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На третьем километре автодороги „Обход города Челябинска — Восточный“ в Красноармейском районе производятся дорожные работы на мосту. На данном участке введено реверсивное движение», — заявила пресс-служба ведомства. Дорожные рабочие укладывают на мосту новый асфальт. Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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