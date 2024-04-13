На участке организовано реверсивное движение
Под Челябинском на объездной дороге из-за дорожных работ 14 апреля ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«На третьем километре автодороги „Обход города Челябинска — Восточный“ в Красноармейском районе производятся дорожные работы на мосту. На данном участке введено реверсивное движение», — заявила пресс-служба ведомства.
Дорожные рабочие укладывают на мосту новый асфальт. Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.
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