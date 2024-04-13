Бастрыкин заступился за челябинское курортное озеро, куда сливают нечистоты

14 апреля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Бастрыкина Фото: Следственный комитет РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу из-за слива канализационных стоков в курортное озеро Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Более десяти лет канализационные стоки сливаются в реку Миасс и озеро Сугояк, являющееся памятником природы. Системы водоотведения изношены и находятся в аварийном состоянии», — заявляет пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». В ведомстве отмечают, что несмотря на вступившее в силу судебное решение, мер к ремонту насосных станций не принимается. Из-за этого страдают жители поселков Лазурный и Черемушки, проживающие рядом с озером Сугояк. За это нарушение природоохранного законодательства никто не привлечен к ответственности, добавили в СКР. Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по области Константина Правосудова повторный доклад о проведенном по уголовному делу следственных действий и о причинах волокиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу из-за слива канализационных стоков в курортное озеро Сугояк в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Более десяти лет канализационные стоки сливаются в реку Миасс и озеро Сугояк, являющееся памятником природы. Системы водоотведения изношены и находятся в аварийном состоянии», — заявляет пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». В ведомстве отмечают, что несмотря на вступившее в силу судебное решение, мер к ремонту насосных станций не принимается. Из-за этого страдают жители поселков Лазурный и Черемушки, проживающие рядом с озером Сугояк. За это нарушение природоохранного законодательства никто не привлечен к ответственности, добавили в СКР. Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по области Константина Правосудова повторный доклад о проведенном по уголовному делу следственных действий и о причинах волокиты.