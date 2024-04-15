Офицеру Росгвардии хотят ужесточить приговор за взятку деньгами и кофемашиной

Прокуратура требует ужесточить приговор офицеру Росгвардии Копытову за взятки

15 апреля 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

В Московском гарнизонном военном суде приговор назвали слишком мягким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главная военная прокуратура РФ направила апелляцию на приговор экс-заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии Николаю Копытову, осужденному за получение взятки в виде десяти миллионов рублей и новой кофемашины. В Московском гарнизонном военном суде, который вынес приговор офицеру, считают, что назначенное наказание слишком мягкое. «В суд поступило апелляционное представление Главной военной прокуратуры на приговор Копытову Н.С., осужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ [получение взятки в особо крупном размере]», — сообщили в суде, передает « Коммерсант» . Защита осужденного, в свою очередь, подала апелляцию, заявив о чрезмерной жесткости приговора. Копытов был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также к лишению права занимать определенные государственные должности на два года. Обвинение утверждает, что полковник получил взятку в 10 миллионов рублей от компании «Спецшвейснаб» за заключение дополнительных контрактов на поставку формы для Росгвардии. Также Копытову передали новую кофемашину как часть незаконного вознаграждения. Ранее в Московском гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу о хищении почти 700 миллионов рублей, выделенных Минобороны на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота. Большинство подсудимых вину не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главная военная прокуратура РФ направила апелляцию на приговор экс-заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии Николаю Копытову, осужденному за получение взятки в виде десяти миллионов рублей и новой кофемашины. В Московском гарнизонном военном суде, который вынес приговор офицеру, считают, что назначенное наказание слишком мягкое. «В суд поступило апелляционное представление Главной военной прокуратуры на приговор Копытову Н.С., осужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ [получение взятки в особо крупном размере]», — сообщили в суде, передает «Коммерсант». Защита осужденного, в свою очередь, подала апелляцию, заявив о чрезмерной жесткости приговора. Копытов был приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей, а также к лишению права занимать определенные государственные должности на два года. Обвинение утверждает, что полковник получил взятку в 10 миллионов рублей от компании «Спецшвейснаб» за заключение дополнительных контрактов на поставку формы для Росгвардии. Также Копытову передали новую кофемашину как часть незаконного вознаграждения. Ранее в Московском гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу о хищении почти 700 миллионов рублей, выделенных Минобороны на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота. Большинство подсудимых вину не признает.