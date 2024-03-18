Суд займется хищением 700 млн рублей при модернизации Северного флота

Средства направлялись на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Московском гарнизонном военном суде начался процесс по уголовному делу о хищении почти 700 миллионов рублей, выделенных Министерством обороны на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота. Большинство подсудимых вину не признает, пишет «Коммерсант».

«В военном суде начался процесс по делу о мошенничестве на 700 миллионов рублей… По делу проходит семь человек, среди них бывшие командир воинской части, руководители ряда предприятий, выступавших исполнителями работ. Большинство подсудимых вину не признает», — сообщает издание.

По данным следствия, подозреваемые похитили средства Минобороны России, выделенные в рамках госпрограммы развития вооружений на 2013—2016 годы. Перед судом предстали бывший консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий, экс-руководители московских ОАО «Завод „Электроприбор“» Муталиб Эмиралиев, АО «Союз-М» Замир Ахмедов и другие.

Преступная группа до декабря 2017 года обманом похищала средства, направленные на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота. Контракты касались навигационного оборудования, зенитных ракетных комплексов. По подсчетам следствия, было похищено 692,7 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Редакция URA.RU направила запрос в Московский гарнизонный военный суд. Комментарий будет опубликован после получения.

Сотрудники ФСБ и СКР выявили новую финансовую аферу, совершенную при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота в 2021 году. Один из подозреваемых уже имел судимость. Он получил три с половиной года колонии за хищение почти 50 миллионов рублей, выделенных Минобороны на реконструкцию корабельных ракетных комплексов Северного флота.