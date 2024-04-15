Футбольный клуб «Челябинск» заявил об увольнении главного тренера Панова

15 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Футбольный клуб «Челябинск» остался без главного тренера Фото: Илья Московец © URA.RU Футбольный клуб «Челябинск», выступающий во Второй лиге российского чемпионата, 15 апреля заявил об увольнении главного тренера Виталия Панова. Об этом сообщается на официальной странице клуба во «Вконтакте». «Виталий Панов покидает ФК „Челябинск“. Руководством клуба принято решение о расставании со специалистом. Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается в сообществе клуба. Отмечается, что вместе с Виталием Пановым клуб покидает тренер команды Александр Кренделев. К ближайшему туру команду будет готовить старший тренер Валентин Окорочков. Среди десяти команд дивизиона «А» второй лиги Челябинск находится на шестом месте. При этом в последних трех турах две игры команда уступила Новосибирску и Уфе, а в последней игре с московской командой «Велес», занимающей последнее место, сыграла безголевую ничью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Челябинск», выступающий во Второй лиге российского чемпионата, 15 апреля заявил об увольнении главного тренера Виталия Панова. Об этом сообщается на официальной странице клуба во «Вконтакте». «Виталий Панов покидает ФК „Челябинск“. Руководством клуба принято решение о расставании со специалистом. Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается в сообществе клуба. Отмечается, что вместе с Виталием Пановым клуб покидает тренер команды Александр Кренделев. К ближайшему туру команду будет готовить старший тренер Валентин Окорочков. Среди десяти команд дивизиона «А» второй лиги Челябинск находится на шестом месте. При этом в последних трех турах две игры команда уступила Новосибирску и Уфе, а в последней игре с московской командой «Велес», занимающей последнее место, сыграла безголевую ничью.