Комитет челябинского ЗСО одобрил работу правительства региона в 2023 году

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Заседание Законодательного собрания. Челябинск , депутаты зсо, голосование
Комитет ЗСО одобрил работу правительства в 2023 году Фото:

Комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ одобрил отчет о результатах деятельности правительства области за 2023 год. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе ЗСО.

«В заксобрание на рассмотрение поступил ежегодный отчет губернатора о результатах деятельности правительства региона. В соответствии с регламентом отчет за 2023 год направлен в комитеты для предварительного рассмотрения по вопросам их ведения. Депутаты комитета одобрили отчет о результатах деятельности правительства в части вопросов строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства», — уточнили в пресс-службе заксобрания.

Как отмечается, депутаты отметили сохранение вектора устойчивого развития региона. На строительство жилья, газификацию, модернизацию коммунальных сетей и транспортную инфраструктуру выделено около 33,5 млрд рублей. Жилищное строительство выросло на 11,8% к уровню 2022 года. В регионе построено более двух миллионов квадратных метров жилья. Это максимальное значение за последние 10 лет.

Кроме этого, в 2023 году завершена программа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Всего за пять лет расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 164 общественных и 122 дворовых территорий, обустроено 2 территории рекреационного назначения.

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Комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ одобрил отчет о результатах деятельности правительства области за 2023 год. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе ЗСО. «В заксобрание на рассмотрение поступил ежегодный отчет губернатора о результатах деятельности правительства региона. В соответствии с регламентом отчет за 2023 год направлен в комитеты для предварительного рассмотрения по вопросам их ведения. Депутаты комитета одобрили отчет о результатах деятельности правительства в части вопросов строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства», — уточнили в пресс-службе заксобрания. Как отмечается, депутаты отметили сохранение вектора устойчивого развития региона. На строительство жилья, газификацию, модернизацию коммунальных сетей и транспортную инфраструктуру выделено около 33,5 млрд рублей. Жилищное строительство выросло на 11,8% к уровню 2022 года. В регионе построено более двух миллионов квадратных метров жилья. Это максимальное значение за последние 10 лет. Кроме этого, в 2023 году завершена программа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Всего за пять лет расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 164 общественных и 122 дворовых территорий, обустроено 2 территории рекреационного назначения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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