Комитет челябинского ЗСО одобрил работу правительства региона в 2023 году

16 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Комитет ЗСО одобрил работу правительства в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ одобрил отчет о результатах деятельности правительства области за 2023 год. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе ЗСО. «В заксобрание на рассмотрение поступил ежегодный отчет губернатора о результатах деятельности правительства региона. В соответствии с регламентом отчет за 2023 год направлен в комитеты для предварительного рассмотрения по вопросам их ведения. Депутаты комитета одобрили отчет о результатах деятельности правительства в части вопросов строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства», — уточнили в пресс-службе заксобрания. Как отмечается, депутаты отметили сохранение вектора устойчивого развития региона. На строительство жилья, газификацию, модернизацию коммунальных сетей и транспортную инфраструктуру выделено около 33,5 млрд рублей. Жилищное строительство выросло на 11,8% к уровню 2022 года. В регионе построено более двух миллионов квадратных метров жилья. Это максимальное значение за последние 10 лет. Кроме этого, в 2023 году завершена программа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Всего за пять лет расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 164 общественных и 122 дворовых территорий, обустроено 2 территории рекреационного назначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ одобрил отчет о результатах деятельности правительства области за 2023 год. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе ЗСО. «В заксобрание на рассмотрение поступил ежегодный отчет губернатора о результатах деятельности правительства региона. В соответствии с регламентом отчет за 2023 год направлен в комитеты для предварительного рассмотрения по вопросам их ведения. Депутаты комитета одобрили отчет о результатах деятельности правительства в части вопросов строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства», — уточнили в пресс-службе заксобрания. Как отмечается, депутаты отметили сохранение вектора устойчивого развития региона. На строительство жилья, газификацию, модернизацию коммунальных сетей и транспортную инфраструктуру выделено около 33,5 млрд рублей. Жилищное строительство выросло на 11,8% к уровню 2022 года. В регионе построено более двух миллионов квадратных метров жилья. Это максимальное значение за последние 10 лет. Кроме этого, в 2023 году завершена программа по переселению из жилищного фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года. Всего за пять лет расселено почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья, более 12 тысяч человек переехали в благоустроенное жилье. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 164 общественных и 122 дворовых территорий, обустроено 2 территории рекреационного назначения.