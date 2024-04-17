17 апреля 2024

Челябинскую фирму оштрафовали за склад ядохимикатов в ста метрах от домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, записная книжка, папка с документами
Прокуратура оштрафовала владельца склада опасных отходов Фото:

Компания «Новый мир» из Чесменского района (Челябинская область) получила штраф за свалку ядохимикатов в ста метрах от жилых домов. Об этом 18 апреля сообщили в региональном исполкоме «Народного фронта».

«Прокуратура отреагировала на историю с несанкционированным складированием ядовитых отходов в 100 метрах от жилых домов в поселке Углицкий. Фирма, которая завалила территорию поселка Углицкий канистрами с пестицидами, получила штраф», — уточнили в регисполкоме ОНФ. Уточняется, что взыскание получило предприятие «Новый мир».

Как добавили в ОНФ, после санкций свалка ядохимикатов исчезла. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории поселка те же лица, которые их там складировали.

Со ссылкой на жителей в ОНФ добавили, что, вероятно, опасные отходы просто перепрятали в другом месте. Идет поиск новой точки, куда, предположительно, перевезли яды. Ситуация остается на контроле общественников.

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Компания «Новый мир» из Чесменского района (Челябинская область) получила штраф за свалку ядохимикатов в ста метрах от жилых домов. Об этом 18 апреля сообщили в региональном исполкоме «Народного фронта». «Прокуратура отреагировала на историю с несанкционированным складированием ядовитых отходов в 100 метрах от жилых домов в поселке Углицкий. Фирма, которая завалила территорию поселка Углицкий канистрами с пестицидами, получила штраф», — уточнили в регисполкоме ОНФ. Уточняется, что взыскание получило предприятие «Новый мир». Как добавили в ОНФ, после санкций свалка ядохимикатов исчезла. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории поселка те же лица, которые их там складировали. Со ссылкой на жителей в ОНФ добавили, что, вероятно, опасные отходы просто перепрятали в другом месте. Идет поиск новой точки, куда, предположительно, перевезли яды. Ситуация остается на контроле общественников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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