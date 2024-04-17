Челябинскую фирму оштрафовали за склад ядохимикатов в ста метрах от домов

Компания «Новый мир» из Чесменского района (Челябинская область) получила штраф за свалку ядохимикатов в ста метрах от жилых домов. Об этом 18 апреля сообщили в региональном исполкоме «Народного фронта».
«Прокуратура отреагировала на историю с несанкционированным складированием ядовитых отходов в 100 метрах от жилых домов в поселке Углицкий. Фирма, которая завалила территорию поселка Углицкий канистрами с пестицидами, получила штраф», — уточнили в регисполкоме ОНФ. Уточняется, что взыскание получило предприятие «Новый мир».
Как добавили в ОНФ, после санкций свалка ядохимикатов исчезла. Горы канистр с ядовитыми веществами оперативно разобрали и вывезли с территории поселка те же лица, которые их там складировали.
Со ссылкой на жителей в ОНФ добавили, что, вероятно, опасные отходы просто перепрятали в другом месте. Идет поиск новой точки, куда, предположительно, перевезли яды. Ситуация остается на контроле общественников.
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