17 апреля 2024

ФСБ объявила набор челябинских школьников в класс спецподготовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, курсант, сержант
Заявки на поступление будут принимать до 13 мая Фото:

УФСБ по Челябинской области 18 апреля открыло набор девятиклассников в школу спецподготовки. Прием заявок на поступление пройдет до 13 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Объявлен набор на третий поток учеников специализированного класса на базе Образовательного центра № 5 Челябинска. Документы на обучение могут подать ученики девятого класса школ города и области. Заявительный этап закончится 13 мая», — сообщили URA.RU в УФСБ.

Программа обучения направлена на подготовку к поступлению в Академию ФСБ и другие ведомственные вузы. Класс разделят на гуманитарную технологическую группу. Все учащиеся пройдут курсы тактики, рукопашного боя, военно-физической подготовки и изучение воинских уставов. Часть занятий будут проводить сотрудники ведомства. По окончании обучения выпускники получат специальные свидетельства.

Отбирать кандидатов будут по анализу успеваемости, государственной итоговой аттестации (ГИА), физической подготовке и результатам собеседования с психологом. Поступить в спецкласс могут школьники со всего региона, однако всего планируется набрать порядка 22 учеников.

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УФСБ по Челябинской области 18 апреля открыло набор девятиклассников в школу спецподготовки. Прием заявок на поступление пройдет до 13 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Объявлен набор на третий поток учеников специализированного класса на базе Образовательного центра № 5 Челябинска. Документы на обучение могут подать ученики девятого класса школ города и области. Заявительный этап закончится 13 мая», — сообщили URA.RU в УФСБ. Программа обучения направлена на подготовку к поступлению в Академию ФСБ и другие ведомственные вузы. Класс разделят на гуманитарную технологическую группу. Все учащиеся пройдут курсы тактики, рукопашного боя, военно-физической подготовки и изучение воинских уставов. Часть занятий будут проводить сотрудники ведомства. По окончании обучения выпускники получат специальные свидетельства. Отбирать кандидатов будут по анализу успеваемости, государственной итоговой аттестации (ГИА), физической подготовке и результатам собеседования с психологом. Поступить в спецкласс могут школьники со всего региона, однако всего планируется набрать порядка 22 учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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