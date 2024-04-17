ФСБ объявила набор челябинских школьников в класс спецподготовки

18 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Заявки на поступление будут принимать до 13 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU УФСБ по Челябинской области 18 апреля открыло набор девятиклассников в школу спецподготовки. Прием заявок на поступление пройдет до 13 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Объявлен набор на третий поток учеников специализированного класса на базе Образовательного центра № 5 Челябинска. Документы на обучение могут подать ученики девятого класса школ города и области. Заявительный этап закончится 13 мая», — сообщили URA.RU в УФСБ. Программа обучения направлена на подготовку к поступлению в Академию ФСБ и другие ведомственные вузы. Класс разделят на гуманитарную технологическую группу. Все учащиеся пройдут курсы тактики, рукопашного боя, военно-физической подготовки и изучение воинских уставов. Часть занятий будут проводить сотрудники ведомства. По окончании обучения выпускники получат специальные свидетельства. Отбирать кандидатов будут по анализу успеваемости, государственной итоговой аттестации (ГИА), физической подготовке и результатам собеседования с психологом. Поступить в спецкласс могут школьники со всего региона, однако всего планируется набрать порядка 22 учеников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УФСБ по Челябинской области 18 апреля открыло набор девятиклассников в школу спецподготовки. Прием заявок на поступление пройдет до 13 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Объявлен набор на третий поток учеников специализированного класса на базе Образовательного центра № 5 Челябинска. Документы на обучение могут подать ученики девятого класса школ города и области. Заявительный этап закончится 13 мая», — сообщили URA.RU в УФСБ. Программа обучения направлена на подготовку к поступлению в Академию ФСБ и другие ведомственные вузы. Класс разделят на гуманитарную технологическую группу. Все учащиеся пройдут курсы тактики, рукопашного боя, военно-физической подготовки и изучение воинских уставов. Часть занятий будут проводить сотрудники ведомства. По окончании обучения выпускники получат специальные свидетельства. Отбирать кандидатов будут по анализу успеваемости, государственной итоговой аттестации (ГИА), физической подготовке и результатам собеседования с психологом. Поступить в спецкласс могут школьники со всего региона, однако всего планируется набрать порядка 22 учеников.