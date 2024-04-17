17 апреля 2024

В ХМАО впервые в России пройдет чемпионат по шахматам среди азиатских городов

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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, шахматы
В ХМАО пройдет чемпионат по шахматам среди азиатских городов Фото:

В ХМАО пройдет командный чемпионат по шахматам, на котором выступят участники из 11 стран Азии. Округ стал первой в России площадкой для проведения таких соревнований после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщил департамент внутренней политики ХМАО.

«В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Малайзия, Монголия, Непал, Оман, Палестина и Шри-Ланка. Россия представит на чемпионате четыре команды — сборные Москвы, Сургута, Тулы и Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 20 апреля в Ханты-Мансийске и продлится 10 дней. Соревнования включают 9 раундов. Каждый матч между командами проводится сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады.

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В ХМАО пройдет командный чемпионат по шахматам, на котором выступят участники из 11 стран Азии. Округ стал первой в России площадкой для проведения таких соревнований после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщил департамент внутренней политики ХМАО. «В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Малайзия, Монголия, Непал, Оман, Палестина и Шри-Ланка. Россия представит на чемпионате четыре команды — сборные Москвы, Сургута, Тулы и Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении. Турнир пройдет с 20 апреля в Ханты-Мансийске и продлится 10 дней. Соревнования включают 9 раундов. Каждый матч между командами проводится сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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