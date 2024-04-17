В ХМАО впервые в России пройдет чемпионат по шахматам среди азиатских городов

18 апреля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В ХМАО пройдет чемпионат по шахматам среди азиатских городов Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО пройдет командный чемпионат по шахматам, на котором выступят участники из 11 стран Азии. Округ стал первой в России площадкой для проведения таких соревнований после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщил департамент внутренней политики ХМАО. «В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Малайзия, Монголия, Непал, Оман, Палестина и Шри-Ланка. Россия представит на чемпионате четыре команды — сборные Москвы, Сургута, Тулы и Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении.



Турнир пройдет с 20 апреля в Ханты-Мансийске и продлится 10 дней. Соревнования включают 9 раундов. Каждый матч между командами проводится сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО пройдет командный чемпионат по шахматам, на котором выступят участники из 11 стран Азии. Округ стал первой в России площадкой для проведения таких соревнований после перехода Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию. Об этом сообщил департамент внутренней политики ХМАО. «В чемпионате азиатских городов по шахматам выступят команды из 11 стран: Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Малайзия, Монголия, Непал, Оман, Палестина и Шри-Ланка. Россия представит на чемпионате четыре команды — сборные Москвы, Сургута, Тулы и Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении. Турнир пройдет с 20 апреля в Ханты-Мансийске и продлится 10 дней. Соревнования включают 9 раундов. Каждый матч между командами проводится сразу на четырех досках в формате шахматной олимпиады.