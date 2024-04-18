18 апреля 2024

В Челябинскую область со спектаклем «12» приедет Никита Михалков

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, михалков никита
Никита Михалков посетит Челябинск и Магнитогорск Фото:

В конце июня в Челябинск и Магнитогорск приедет режиссер и актер Никита Михалков со спектаклем «12». Об этом 19 апреля на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» рассказала депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова.

«Пригласила Михалкова в Челябинскую область. В конце июня планируется спектакль „12“ Михалкова, который будет и в Челябинске, и в Магнитогорске». — сообщила Лантратова.

По словам Лантратовой, спектакль идет три часа и очень сильно отличается от одноименного фильма. В нем практически полностью переписаны диалоги, добавлены новые сцены. Лантратова заявила, что уверена, что жителям региона спектакль понравится, потому что в Челябинской области живут думающие и глубокие люди. Депутат сообщила, что Михалков уже дал согласие на выступление в регионе.

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В конце июня в Челябинск и Магнитогорск приедет режиссер и актер Никита Михалков со спектаклем «12». Об этом 19 апреля на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» рассказала депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова. «Пригласила Михалкова в Челябинскую область. В конце июня планируется спектакль „12“ Михалкова, который будет и в Челябинске, и в Магнитогорске». — сообщила Лантратова. По словам Лантратовой, спектакль идет три часа и очень сильно отличается от одноименного фильма. В нем практически полностью переписаны диалоги, добавлены новые сцены. Лантратова заявила, что уверена, что жителям региона спектакль понравится, потому что в Челябинской области живут думающие и глубокие люди. Депутат сообщила, что Михалков уже дал согласие на выступление в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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