В Челябинскую область со спектаклем «12» приедет Никита Михалков

19 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Никита Михалков посетит Челябинск и Магнитогорск Фото: Владимир Андреев © URA.RU В конце июня в Челябинск и Магнитогорск приедет режиссер и актер Никита Михалков со спектаклем «12». Об этом 19 апреля на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» рассказала депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова. «Пригласила Михалкова в Челябинскую область. В конце июня планируется спектакль „12“ Михалкова, который будет и в Челябинске, и в Магнитогорске». — сообщила Лантратова. По словам Лантратовой, спектакль идет три часа и очень сильно отличается от одноименного фильма. В нем практически полностью переписаны диалоги, добавлены новые сцены. Лантратова заявила, что уверена, что жителям региона спектакль понравится, потому что в Челябинской области живут думающие и глубокие люди. Депутат сообщила, что Михалков уже дал согласие на выступление в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце июня в Челябинск и Магнитогорск приедет режиссер и актер Никита Михалков со спектаклем «12». Об этом 19 апреля на «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс» рассказала депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова. «Пригласила Михалкова в Челябинскую область. В конце июня планируется спектакль „12“ Михалкова, который будет и в Челябинске, и в Магнитогорске». — сообщила Лантратова. По словам Лантратовой, спектакль идет три часа и очень сильно отличается от одноименного фильма. В нем практически полностью переписаны диалоги, добавлены новые сцены. Лантратова заявила, что уверена, что жителям региона спектакль понравится, потому что в Челябинской области живут думающие и глубокие люди. Депутат сообщила, что Михалков уже дал согласие на выступление в регионе.