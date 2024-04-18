18 апреля 2024

Путин присвоил почетные звания двум мэрам в Пермском крае

Путин отметил заслуги глав двух округов в Пермском крае Кондратьева и Лазейкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, чиновники, совещание, обсуждение, переговоры, решение, лобби, назначение
Сергей Кондратьев и Николай Лазейкин удостоены звания «Заслуженный работник местного самоуправления» Фото:

Главы Верещагинского и Губахинского округов Пермского края Сергей Кондратьев и Николай Лазейкин удостоены почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“: главе администрации Верещагинского городского округа Кондратьеву Сергею Владимировичу; главе администрации Губахинского городского округа Лазейкину Николаю Владимировичу», — говорится в документе. Аналогичного звания удостоен замглавы администрации Карагайского муниципального округа Сергей Аликин.

Кондратьев является одним из мэров-старожилов в Пермском крае. Срок его полномочий истекает осенью 2024 года, однако источники URA.RU не исключают, что он может уйти в отставку досрочно.

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Главы Верещагинского и Губахинского округов Пермского края Сергей Кондратьев и Николай Лазейкин удостоены почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“: главе администрации Верещагинского городского округа Кондратьеву Сергею Владимировичу; главе администрации Губахинского городского округа Лазейкину Николаю Владимировичу», — говорится в документе. Аналогичного звания удостоен замглавы администрации Карагайского муниципального округа Сергей Аликин. Кондратьев является одним из мэров-старожилов в Пермском крае. Срок его полномочий истекает осенью 2024 года, однако источники URA.RU не исключают, что он может уйти в отставку досрочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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