Путин присвоил почетные звания двум мэрам в Пермском крае

Главы Верещагинского и Губахинского округов Пермского края Сергей Кондратьев и Николай Лазейкин удостоены почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“: главе администрации Верещагинского городского округа Кондратьеву Сергею Владимировичу; главе администрации Губахинского городского округа Лазейкину Николаю Владимировичу», — говорится в документе. Аналогичного звания удостоен замглавы администрации Карагайского муниципального округа Сергей Аликин.
Кондратьев является одним из мэров-старожилов в Пермском крае. Срок его полномочий истекает осенью 2024 года, однако источники URA.RU не исключают, что он может уйти в отставку досрочно.
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Главы Верещагинского и Губахинского округов Пермского края Сергей Кондратьев и Николай Лазейкин удостоены почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“: главе администрации Верещагинского городского округа Кондратьеву Сергею Владимировичу; главе администрации Губахинского городского округа Лазейкину Николаю Владимировичу», — говорится в документе. Аналогичного звания удостоен замглавы администрации Карагайского муниципального округа Сергей Аликин. Кондратьев является одним из мэров-старожилов в Пермском крае. Срок его полномочий истекает осенью 2024 года, однако источники URA.RU не исключают, что он может уйти в отставку досрочно.