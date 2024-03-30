Зеленский провел очередную кадровую чистку

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский провел массовое увольнение своих приближенных Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника — уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского главы.

«Уволить Вербицкую Алену Николаевну с должности советника — Уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины», — говорится в документе. Также были уволены уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталия Пушкарева и советники украинского главы Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел перестановку в своем офисе. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов. Вместо них назначили Ирину Мудрую и Елену Ковальскую. Причины таких изменений неизвестны.

Кроме того, глава Украины уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Причина его отставки также не указывается. Биография Данилова — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника — уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского главы. «Уволить Вербицкую Алену Николаевну с должности советника — Уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины», — говорится в документе. Также были уволены уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталия Пушкарева и советники украинского главы Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко. Ранее сообщалось, что Зеленский провел перестановку в своем офисе. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов. Вместо них назначили Ирину Мудрую и Елену Ковальскую. Причины таких изменений неизвестны. Кроме того, глава Украины уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Причина его отставки также не указывается. Биография Данилова — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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