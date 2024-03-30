Зеленский провел очередную кадровую чистку

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких приближенных. В частности, советника — уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкую и своего советника Михаила Радуцкого. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского главы.
«Уволить Вербицкую Алену Николаевну с должности советника — Уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины», — говорится в документе. Также были уволены уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталия Пушкарева и советники украинского главы Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел перестановку в своем офисе. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов. Вместо них назначили Ирину Мудрую и Елену Ковальскую. Причины таких изменений неизвестны.
Кроме того, глава Украины уволил председателя Совета по национальной безопасности и обороне страны Алексея Данилова. Причина его отставки также не указывается. Биография Данилова — в материале URA.RU.
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