В челябинском правительстве создана новая спортивная структура

В Челябинске появился областной центр спортивной подготовки по баскетболу
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Для развития баскетбола в Челябинской области создается региональный центр Фото:

Новое областное автономное учреждение создано при челябинском правительстве. Речь идет о «Региональном центре спортивной подготовки по баскетболу Челябинской области».

«Создать областное автономное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по баскетболу Челябинской области“. Функции и полномочия учредителя исполняет министерство по физической культуре и спорту Челябинской области», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Минспорта региона должно до 1 мая подготовить устав нового учреждения. Поручение согласовать устав дано министерству имущества Челябинской области. Основной целью создания нового спортивного регионального центра является оказание услуг со стороны государственной власти в сфере физической культуры и спорта.

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Новое областное автономное учреждение создано при челябинском правительстве. Речь идет о «Региональном центре спортивной подготовки по баскетболу Челябинской области». «Создать областное автономное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по баскетболу Челябинской области“. Функции и полномочия учредителя исполняет министерство по физической культуре и спорту Челябинской области», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. Минспорта региона должно до 1 мая подготовить устав нового учреждения. Поручение согласовать устав дано министерству имущества Челябинской области. Основной целью создания нового спортивного регионального центра является оказание услуг со стороны государственной власти в сфере физической культуры и спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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