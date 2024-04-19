В челябинском правительстве создана новая спортивная структура

Новое областное автономное учреждение создано при челябинском правительстве. Речь идет о «Региональном центре спортивной подготовки по баскетболу Челябинской области».
«Создать областное автономное учреждение „Региональный центр спортивной подготовки по баскетболу Челябинской области“. Функции и полномочия учредителя исполняет министерство по физической культуре и спорту Челябинской области», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Минспорта региона должно до 1 мая подготовить устав нового учреждения. Поручение согласовать устав дано министерству имущества Челябинской области. Основной целью создания нового спортивного регионального центра является оказание услуг со стороны государственной власти в сфере физической культуры и спорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!