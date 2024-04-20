Суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ

По делу о растрате при поставке продуктов в Минобороны России арестованы топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат». Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
«Столичный суд избрал меру пресечения фигурантам дела, возбужденного по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Минобороны», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Отмечается, что топ-менеджеры арестованы на два месяца.
Им предъявлены обвинения в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Грязинский пищевой комбинат был основан в 1944 году в Липецкой области. Сухпайки и консервы с него отправляются на нужды российского военного ведомства.
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