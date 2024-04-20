Суд арестовал обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ

20 апреля 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Топ-менеджеры «Грязинского пищевого комбината» арестованы на два месяца, сообщили в суде Фото: Александр Елизаров © URA.RU По делу о растрате при поставке продуктов в Минобороны России арестованы топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат». Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. «Столичный суд избрал меру пресечения фигурантам дела, возбужденного по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Минобороны», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Отмечается, что топ-менеджеры арестованы на два месяца. Им предъявлены обвинения в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Грязинский пищевой комбинат был основан в 1944 году в Липецкой области. Сухпайки и консервы с него отправляются на нужды российского военного ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По делу о растрате при поставке продуктов в Минобороны России арестованы топ-менеджеры АО «Грязинский пищевой комбинат». Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. «Столичный суд избрал меру пресечения фигурантам дела, возбужденного по факту ненадлежащего оказания услуг по обеспечению продуктами питания Минобороны», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Отмечается, что топ-менеджеры арестованы на два месяца. Им предъявлены обвинения в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Грязинский пищевой комбинат был основан в 1944 году в Липецкой области. Сухпайки и консервы с него отправляются на нужды российского военного ведомства.