21 апреля 2024
20 апреля 2024

В Екатеринбурге закончились жаркие дни

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В апреле кончились жаркие дни Фото:

В Екатеринбурге кончились жаркие дни, 22 апреля будет облачным, ветренным и возможно дождливым. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«22 апреля в Екатеринбурге будет переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный, юго-восточный, 1-6 м/с», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура ночью от +6 градусов до +8 градусов, а днем от +17 градусов до +19 градусов. Дальше температура пойдет на спад.

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В Екатеринбурге кончились жаркие дни, 22 апреля будет облачным, ветренным и возможно дождливым. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «22 апреля в Екатеринбурге будет переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный, юго-восточный, 1-6 м/с», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура ночью от +6 градусов до +8 градусов, а днем от +17 градусов до +19 градусов. Дальше температура пойдет на спад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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