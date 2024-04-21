В Екатеринбурге закончились жаркие дни

В апреле кончились жаркие дни
В Екатеринбурге кончились жаркие дни, 22 апреля будет облачным, ветренным и возможно дождливым. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«22 апреля в Екатеринбурге будет переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северный с переходом на восточный, юго-восточный, 1-6 м/с», — пишет синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура ночью от +6 градусов до +8 градусов, а днем от +17 градусов до +19 градусов. Дальше температура пойдет на спад.
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