В Воронеже загорелся завод «Элмаш». Видео

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Площадь пожара составила 3000 квадратных метров Фото:

На Электромеханическом заводе «Элмаш» в Воронеже произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров.

«Крупный пожар в Воронеже — там полыхает электромеханический завод „Элмаш“. Площадь возгорания составляет 3000 „квадратов“», — сообщили в telegram-канале 112. Информации о пострадавших нет.

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На Электромеханическом заводе «Элмаш» в Воронеже произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. «Крупный пожар в Воронеже — там полыхает электромеханический завод „Элмаш“. Площадь возгорания составляет 3000 „квадратов“», — сообщили в telegram-канале 112. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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