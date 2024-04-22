Площадь пожара составила 3000 квадратных метров
На Электромеханическом заводе «Элмаш» в Воронеже произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров.
«Крупный пожар в Воронеже — там полыхает электромеханический завод „Элмаш“. Площадь возгорания составляет 3000 „квадратов“», — сообщили в telegram-канале 112. Информации о пострадавших нет.
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