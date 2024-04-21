Прокуратура проверит автобусы Ханты-Мансийска из-за ребенка, сломавшего руку

22 апреля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО начала проверку безопасности пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура ХМАО начала проверку безопасности пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после инцидента, когда несовершеннолетний ребенок сломал руку в автобусе. Информацию об этом опубликовали на сайте надзорного ведомства округа. «По поручению прокуратуры округа Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок. Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ об инциденте в г. Ханты-Мансийске, когда водитель рейсового автобуса допустил открытие двери, не убедившись в отсутствии на входе пассажиров. В результате это привело к зажатию руки мальчика и ее перелому», — сообщили в публикации прокуратуры Югры. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят меры безопасности пассажирских перевозок. Также на контроль поставлены результаты процессуальной проверки по факту самого инцидента с ребенком, получившим перелом. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет ХМАО также занялся проверкой автобусов Ханты-Мансийска, после того, как в ведомство обратилась мать мальчика, сломавшего в автобусе руку. По словам женщины, водитель транспорта, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО начала проверку безопасности пассажирских перевозок в Ханты-Мансийске после инцидента, когда несовершеннолетний ребенок сломал руку в автобусе. Информацию об этом опубликовали на сайте надзорного ведомства округа. «По поручению прокуратуры округа Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок. Поводом для ее проведения послужила публикация в СМИ об инциденте в г. Ханты-Мансийске, когда водитель рейсового автобуса допустил открытие двери, не убедившись в отсутствии на входе пассажиров. В результате это привело к зажатию руки мальчика и ее перелому», — сообщили в публикации прокуратуры Югры. В ходе проверки сотрудники ведомства оценят меры безопасности пассажирских перевозок. Также на контроль поставлены результаты процессуальной проверки по факту самого инцидента с ребенком, получившим перелом. Ранее URA.RU писало о том, что Следственный комитет ХМАО также занялся проверкой автобусов Ханты-Мансийска, после того, как в ведомство обратилась мать мальчика, сломавшего в автобусе руку. По словам женщины, водитель транспорта, не убедившись в безопасности, открыл двери, что привело к зажатию руки мальчика и ее перелому.