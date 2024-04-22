Reuters: Украина уступит России часть территорий в 2024 году

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Украина, вероятно, уступит часть территорий в пользу РФ в текущем году, считает Мэттью Сэвилл Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина, вероятнее всего, в 2024 году уступит России часть своих территорий. С таким мнением выступил директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл.

«То, на что мы рассчитываем в 2024 году, — это как можно более сильная позиция [Вооруженных сил Украины] в обороне. Однако это с учетом, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским», — сказал Мэттью Сэвилл в разговоре с Reuters.

Испанские журналисты ранее уточняли, что Россия имеет господство над ВСУ как на земле, так и в воздухе. И пока эта тенденция сохраняется, Украине не поможет даже западная техника, которую поставляют Киеву, включая танки. В свою очередь газета Bild также писала о прорыве ВС РФ фронта на Украине. Украинский глава Владимир Зеленский считает, что Запад не помогает полноценно Киеву из-за страха перед Россией.

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Украина, вероятнее всего, в 2024 году уступит России часть своих территорий. С таким мнением выступил директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл. «То, на что мы рассчитываем в 2024 году, — это как можно более сильная позиция [Вооруженных сил Украины] в обороне. Однако это с учетом, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским», — сказал Мэттью Сэвилл в разговоре с Reuters. Испанские журналисты ранее уточняли, что Россия имеет господство над ВСУ как на земле, так и в воздухе. И пока эта тенденция сохраняется, Украине не поможет даже западная техника, которую поставляют Киеву, включая танки. В свою очередь газета Bild также писала о прорыве ВС РФ фронта на Украине. Украинский глава Владимир Зеленский считает, что Запад не помогает полноценно Киеву из-за страха перед Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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