Reuters: Украина уступит России часть территорий в 2024 году

22 апреля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Украина, вероятно, уступит часть территорий в пользу РФ в текущем году, считает Мэттью Сэвилл Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина, вероятнее всего, в 2024 году уступит России часть своих территорий. С таким мнением выступил директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл. «То, на что мы рассчитываем в 2024 году, — это как можно более сильная позиция [Вооруженных сил Украины] в обороне. Однако это с учетом, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским», — сказал Мэттью Сэвилл в разговоре с Reuters. Испанские журналисты ранее уточняли, что Россия имеет господство над ВСУ как на земле, так и в воздухе. И пока эта тенденция сохраняется, Украине не поможет даже западная техника, которую поставляют Киеву, включая танки. В свою очередь газета Bild также писала о прорыве ВС РФ фронта на Украине. Украинский глава Владимир Зеленский считает, что Запад не помогает полноценно Киеву из-за страха перед Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина, вероятнее всего, в 2024 году уступит России часть своих территорий. С таким мнением выступил директор по военным наукам британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл. «То, на что мы рассчитываем в 2024 году, — это как можно более сильная позиция [Вооруженных сил Украины] в обороне. Однако это с учетом, что украинцы, вероятно, уступят некоторые территории русским», — сказал Мэттью Сэвилл в разговоре с Reuters. Испанские журналисты ранее уточняли, что Россия имеет господство над ВСУ как на земле, так и в воздухе. И пока эта тенденция сохраняется, Украине не поможет даже западная техника, которую поставляют Киеву, включая танки. В свою очередь газета Bild также писала о прорыве ВС РФ фронта на Украине. Украинский глава Владимир Зеленский считает, что Запад не помогает полноценно Киеву из-за страха перед Россией.