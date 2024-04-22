Зеленский рассказал, что был в шоке от решения Запада

Зеленский был в шоке, когда узнал о совместной работе союзников при атаке Ирана
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский задался вопросом, почему ВСУ не могут сработать так же слажено, как союзники на Ближнем Востоке Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte.

«[Зеленский] был в шоке от того, „как сработали сообща союзники“, когда Иран атаковал Израиль», — передает Треверс слова Зеленского в интервью. Глава Украины добавил, что у него возник вопрос — что не так с украинцами в таком случае, почему страна не может поступить в боевых действиях так же.

Ранее Bild сообщил, что Израиль, США и все региональные партнеры согласовали атаку на Иран, которая была совершена 19 апреля. Источник, на который ссылается газета, заявил, что Египет, Иордания и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне военную помощь в ликвидации дронов и ракет в случае, если Иран ударит в ответ, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte. «[Зеленский] был в шоке от того, „как сработали сообща союзники“, когда Иран атаковал Израиль», — передает Треверс слова Зеленского в интервью. Глава Украины добавил, что у него возник вопрос — что не так с украинцами в таком случае, почему страна не может поступить в боевых действиях так же. Ранее Bild сообщил, что Израиль, США и все региональные партнеры согласовали атаку на Иран, которая была совершена 19 апреля. Источник, на который ссылается газета, заявил, что Египет, Иордания и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне военную помощь в ликвидации дронов и ракет в случае, если Иран ударит в ответ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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