Зеленский рассказал, что был в шоке от решения Запада

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte.
«[Зеленский] был в шоке от того, „как сработали сообща союзники“, когда Иран атаковал Израиль», — передает Треверс слова Зеленского в интервью. Глава Украины добавил, что у него возник вопрос — что не так с украинцами в таком случае, почему страна не может поступить в боевых действиях так же.
Ранее Bild сообщил, что Израиль, США и все региональные партнеры согласовали атаку на Иран, которая была совершена 19 апреля. Источник, на который ссылается газета, заявил, что Египет, Иордания и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне военную помощь в ликвидации дронов и ракет в случае, если Иран ударит в ответ, передает «Национальная служба новостей».
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что был в шоке, когда узнал, как сообща работали союзники Израиля во время атаки Ирана. Об этом украинский глава сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte. «[Зеленский] был в шоке от того, „как сработали сообща союзники“, когда Иран атаковал Израиль», — передает Треверс слова Зеленского в интервью. Глава Украины добавил, что у него возник вопрос — что не так с украинцами в таком случае, почему страна не может поступить в боевых действиях так же. Ранее Bild сообщил, что Израиль, США и все региональные партнеры согласовали атаку на Иран, которая была совершена 19 апреля. Источник, на который ссылается газета, заявил, что Египет, Иордания и Саудовская Аравия пообещали израильской стороне военную помощь в ликвидации дронов и ракет в случае, если Иран ударит в ответ, передает «Национальная служба новостей».