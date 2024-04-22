Зеленский уличил Запад в страхе перед Россией

22 апреля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Зеленский назвал отсутствие помощи Украине и помощь Израилю от Запада циничной ситуацией Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад боится Россию и возможных боевых действий, поэтому не помогает Киеву в конфликте. В свою очередь, оказание помощи Израилю говорит об уверенности западных стран в отсутствии войны с Ираном. Об этом глава Украины сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte. «Если страны не помогают Украине своими силами, потому что боятся, что будут боевые действия с Россией, это означает, что они реально боятся России», — заявил Зеленский в интервью Треверсу. Он добавил, что оказание помощи стран Запада Израилю говорит об их уверенности в отсутствии войны с Ираном. В этом заключается цинизм ситуации, отметил Зеленский. Также украинский глава предположил, что уверенность Запада в том, что война между Израилем и Ираном не наступит, говорит о наличии «закулисной игры». А жертвы украинского конфликта для зарубежных стран стали «всего лишь политикой». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что положение Киева может усугубиться, если РФ усилит свои атаки. Тем самым попытавшись воспользоваться временем до прибытия новой партии военной помощи от США. Также в материале отметили, что на ход конфликта не оказывает решающего влияния американская поддержка Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад боится Россию и возможных боевых действий, поэтому не помогает Киеву в конфликте. В свою очередь, оказание помощи Израилю говорит об уверенности западных стран в отсутствии войны с Ираном. Об этом глава Украины сообщил в интервью французскому блогеру Хьюго Треверсу на его YouTube-канале HugoDécrypte. «Если страны не помогают Украине своими силами, потому что боятся, что будут боевые действия с Россией, это означает, что они реально боятся России», — заявил Зеленский в интервью Треверсу. Он добавил, что оказание помощи стран Запада Израилю говорит об их уверенности в отсутствии войны с Ираном. В этом заключается цинизм ситуации, отметил Зеленский. Также украинский глава предположил, что уверенность Запада в том, что война между Израилем и Ираном не наступит, говорит о наличии «закулисной игры». А жертвы украинского конфликта для зарубежных стран стали «всего лишь политикой». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что положение Киева может усугубиться, если РФ усилит свои атаки. Тем самым попытавшись воспользоваться временем до прибытия новой партии военной помощи от США. Также в материале отметили, что на ход конфликта не оказывает решающего влияния американская поддержка Украине.