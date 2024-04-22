В Санкт-Петербурге полицейские задержали пермяка с гранатой и кокаином

В Санкт-Петербурге задержан уроженец Перми, у которого обнаружен кокаин, а также похожий на гранату предмет. Автомобиль, в котором находился пермяк, был остановлен сотрудниками ДПС на Мурманском шоссе.
«Наряд ДПС остановил взятый напрокат автомобиль на 17-м км Мурманского шоссе. Машиной управлял 33-летний житель Приозерска. Также в салоне находился 34-летний уроженец Перми. В ходе осмотра под передним пассажирским сиденьем был обнаружен телефон, на котором был рассыпан белый порошок. Пермяк признался, что это кокаин», — пишет 78.ru.
Properm уточняет, что в момент осмотра автомобиля сотрудниками ДПС пермяк выложил на пассажирское сиденье предмет, похожий на боевую гранату РГД без запала. Запрещенный предмет, а также наркотическое вещество направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В Санкт-Петербурге задержан уроженец Перми, у которого обнаружен кокаин, а также похожий на гранату предмет. Автомобиль, в котором находился пермяк, был остановлен сотрудниками ДПС на Мурманском шоссе. «Наряд ДПС остановил взятый напрокат автомобиль на 17-м км Мурманского шоссе. Машиной управлял 33-летний житель Приозерска. Также в салоне находился 34-летний уроженец Перми. В ходе осмотра под передним пассажирским сиденьем был обнаружен телефон, на котором был рассыпан белый порошок. Пермяк признался, что это кокаин», — пишет 78.ru. Properm уточняет, что в момент осмотра автомобиля сотрудниками ДПС пермяк выложил на пассажирское сиденье предмет, похожий на боевую гранату РГД без запала. Запрещенный предмет, а также наркотическое вещество направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.