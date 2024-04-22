22 апреля 2024

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пермяка с гранатой и кокаином

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер осмотрел центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Челябинск, растяжка, граната, армия, оружие, боеприпас, лимонка, ф1
Кокаин и граната были обнаружены в ходе осмотра авто сотрудниками ДПС Фото:

В Санкт-Петербурге задержан уроженец Перми, у которого обнаружен кокаин, а также похожий на гранату предмет. Автомобиль, в котором находился пермяк, был остановлен сотрудниками ДПС на Мурманском шоссе.

«Наряд ДПС остановил взятый напрокат автомобиль на 17-м км Мурманского шоссе. Машиной управлял 33-летний житель Приозерска. Также в салоне находился 34-летний уроженец Перми. В ходе осмотра под передним пассажирским сиденьем был обнаружен телефон, на котором был рассыпан белый порошок. Пермяк признался, что это кокаин», — пишет 78.ru.

Properm уточняет, что в момент осмотра автомобиля сотрудниками ДПС пермяк выложил на пассажирское сиденье предмет, похожий на боевую гранату РГД без запала. Запрещенный предмет, а также наркотическое вещество направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге задержан уроженец Перми, у которого обнаружен кокаин, а также похожий на гранату предмет. Автомобиль, в котором находился пермяк, был остановлен сотрудниками ДПС на Мурманском шоссе. «Наряд ДПС остановил взятый напрокат автомобиль на 17-м км Мурманского шоссе. Машиной управлял 33-летний житель Приозерска. Также в салоне находился 34-летний уроженец Перми. В ходе осмотра под передним пассажирским сиденьем был обнаружен телефон, на котором был рассыпан белый порошок. Пермяк признался, что это кокаин», — пишет 78.ru. Properm уточняет, что в момент осмотра автомобиля сотрудниками ДПС пермяк выложил на пассажирское сиденье предмет, похожий на боевую гранату РГД без запала. Запрещенный предмет, а также наркотическое вещество направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...