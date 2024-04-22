Возле села Киприно (Невьянского городского округа, Свердловская область) 22 апреля неизвестные подожгли сухую траву на площади 1,4 гектара. Силовики совместно с огнеборцами организовали проверку и поиски виновников возгорания, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Вчера [22 апреля] в 15:40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сухой растительности за селом Киприно. Огнеборцам МЧС России удалось ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня на леса и строения. Площадь пожара составила 1,4 гектара», — следует из сообщения. Специалисты установили, что причиной пожара стал поджог.
В ближайшее время будет оценен ущерб от пожара. «Органами правопорядка проводится доследственная проверка. Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.
Свердловские пожарные за два дня проверок выявили 50 нарушителей противопожарного режима. На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. Ранее URA.RU публиковало список действующих штрафов в регионе для нарушителей.
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