22 апреля 2024

В Свердловской области неизвестные устроили крупный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, огонь, трава горит
Специалисты начали поиски виновников пожара Фото:

Возле села Киприно (Невьянского городского округа, Свердловская область) 22 апреля неизвестные подожгли сухую траву на площади 1,4 гектара. Силовики совместно с огнеборцами организовали проверку и поиски виновников возгорания, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Вчера [22 апреля] в 15:40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сухой растительности за селом Киприно. Огнеборцам МЧС России удалось ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня на леса и строения. Площадь пожара составила 1,4 гектара», — следует из сообщения. Специалисты установили, что причиной пожара стал поджог.

В ближайшее время будет оценен ущерб от пожара. «Органами правопорядка проводится доследственная проверка. Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.

Свердловские пожарные за два дня проверок выявили 50 нарушителей противопожарного режима. На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. Ранее URA.RU публиковало список действующих штрафов в регионе для нарушителей.

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Возле села Киприно (Невьянского городского округа, Свердловская область) 22 апреля неизвестные подожгли сухую траву на площади 1,4 гектара. Силовики совместно с огнеборцами организовали проверку и поиски виновников возгорания, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Вчера [22 апреля] в 15:40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сухой растительности за селом Киприно. Огнеборцам МЧС России удалось ликвидировать возгорание, не допустив перехода огня на леса и строения. Площадь пожара составила 1,4 гектара», — следует из сообщения. Специалисты установили, что причиной пожара стал поджог. В ближайшее время будет оценен ущерб от пожара. «Органами правопорядка проводится доследственная проверка. Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность», — отметили в ведомстве. Свердловские пожарные за два дня проверок выявили 50 нарушителей противопожарного режима. На 47 нарушителей полицейские составили административные протоколы. Ранее URA.RU публиковало список действующих штрафов в регионе для нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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