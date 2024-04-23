Губернатор Комарова рассказала о поставке товаров из ХМАО на маркетплейсы Китая

Товары югорских производителей появятся в продаже на китайских маркетплейсах. Об опыте сотрудничества Югры и КНР губернатор Наталья Комарова рассказала на заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России.
«В январе 2024 года на китайско-российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Югры и ассоциациями лесо- и агропромышленности и города Чунцин. Как результат — Нижневартовский рыбоконсервный комбинат „Санта-Мария“ готовится к выходу на китайские маркетплейсы», — написала Комарова в своем telegram-канале.
С 2021 по 2023 годы товарооборот между Югрой и Китаем составил 18,2 миллиардов долларов. При этом экономические связи с КНР югорские власти намерены укреплять и через международные гуманитарные проекты, например в рамках кинофестиваля «Дух огня» и международного IT-форума.
«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой. По итогам вчерашнего заседания Совет глав субъектов утвердил рекомендации для обеспечения динамичного партнерства с КНР, мы внесли в них свои предложения», — добавила глава региона.
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