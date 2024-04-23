Губернатор Комарова рассказала о поставке товаров из ХМАО на маркетплейсы Китая

Глава ХМАО Комарова: товары из Югры появятся в продаже на маркетплейсах КНР

23 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова рассказала об опыте сотрудничества Югры и КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Товары югорских производителей появятся в продаже на китайских маркетплейсах. Об опыте сотрудничества Югры и КНР губернатор Наталья Комарова рассказала на заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России. «В январе 2024 года на китайско-российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Югры и ассоциациями лесо- и агропромышленности и города Чунцин. Как результат — Нижневартовский рыбоконсервный комбинат „Санта-Мария“ готовится к выходу на китайские маркетплейсы», — написала Комарова в своем telegram-канале. С 2021 по 2023 годы товарооборот между Югрой и Китаем составил 18,2 миллиардов долларов. При этом экономические связи с КНР югорские власти намерены укреплять и через международные гуманитарные проекты, например в рамках кинофестиваля «Дух огня» и международного IT-форума. «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой. По итогам вчерашнего заседания Совет глав субъектов утвердил рекомендации для обеспечения динамичного партнерства с КНР, мы внесли в них свои предложения», — добавила глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Товары югорских производителей появятся в продаже на китайских маркетплейсах. Об опыте сотрудничества Югры и КНР губернатор Наталья Комарова рассказала на заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России. «В январе 2024 года на китайско-российской торгово-экономической ярмарке в городе Чунцин заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом поддержки предпринимательства Югры и ассоциациями лесо- и агропромышленности и города Чунцин. Как результат — Нижневартовский рыбоконсервный комбинат „Санта-Мария“ готовится к выходу на китайские маркетплейсы», — написала Комарова в своем telegram-канале. С 2021 по 2023 годы товарооборот между Югрой и Китаем составил 18,2 миллиардов долларов. При этом экономические связи с КНР югорские власти намерены укреплять и через международные гуманитарные проекты, например в рамках кинофестиваля «Дух огня» и международного IT-форума. «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой. По итогам вчерашнего заседания Совет глав субъектов утвердил рекомендации для обеспечения динамичного партнерства с КНР, мы внесли в них свои предложения», — добавила глава региона.