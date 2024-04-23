Большегруз устроил массовое ДТП на трассе в Перми. Фото

23 апреля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми 23 апреля на Восточном обходе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. об этом в Telegram сообщает Госавтоинспекция Прикамья. «23 апреля на 19 километре автодороги Восточный обход около 14:10 часов автомобиль „ФАВ“, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий автомобиль „КамАЗ“. В результате автомобиль „КамАЗ“ откинуло на впереди стоящий автомобиль „ГАЗель“», — сообщают в ведомстве. Водитель «ФАВ» 1989 года рождения получил травмы и сейчас госпитализирован. В двух других грузовиках, получивших повреждения в результате столкновения, людей не было. По факту ДТП проводится проверка уточняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас движение на трассе восстановлено. ДТП произошло на Восточном обходе Госавтоинспекция Прикамья, Telegram Водитель, находившийся за рулем грузовика FAW, госпитализирован Госавтоинспекция Прикамья, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми 23 апреля на Восточном обходе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. об этом в Telegram сообщает Госавтоинспекция Прикамья. «23 апреля на 19 километре автодороги Восточный обход около 14:10 часов автомобиль „ФАВ“, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий автомобиль „КамАЗ“. В результате автомобиль „КамАЗ“ откинуло на впереди стоящий автомобиль „ГАЗель“», — сообщают в ведомстве. Водитель «ФАВ» 1989 года рождения получил травмы и сейчас госпитализирован. В двух других грузовиках, получивших повреждения в результате столкновения, людей не было. По факту ДТП проводится проверка уточняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас движение на трассе восстановлено.