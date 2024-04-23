В Перми 23 апреля на Восточном обходе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. об этом в Telegram сообщает Госавтоинспекция Прикамья.
«23 апреля на 19 километре автодороги Восточный обход около 14:10 часов автомобиль „ФАВ“, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий автомобиль „КамАЗ“. В результате автомобиль „КамАЗ“ откинуло на впереди стоящий автомобиль „ГАЗель“», — сообщают в ведомстве.
Водитель «ФАВ» 1989 года рождения получил травмы и сейчас госпитализирован. В двух других грузовиках, получивших повреждения в результате столкновения, людей не было. По факту ДТП проводится проверка уточняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас движение на трассе восстановлено.
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В Перми 23 апреля на Восточном обходе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. об этом в Telegram сообщает Госавтоинспекция Прикамья. «23 апреля на 19 километре автодороги Восточный обход около 14:10 часов автомобиль „ФАВ“, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий автомобиль „КамАЗ“. В результате автомобиль „КамАЗ“ откинуло на впереди стоящий автомобиль „ГАЗель“», — сообщают в ведомстве. Водитель «ФАВ» 1989 года рождения получил травмы и сейчас госпитализирован. В двух других грузовиках, получивших повреждения в результате столкновения, людей не было. По факту ДТП проводится проверка уточняются все обстоятельства произошедшего. Сейчас движение на трассе восстановлено.