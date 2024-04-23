В городе ХМАО запретили запускать фейерверки 1 мая

В Урае (ХМАО) 1 мая запретили запускать фейерверки и салюты. Кроме того, не разрешается в праздник проводить мероприятия, если участников будет больше 50 человек. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов.
«С целью обеспечения антитеррористической безопасности проведения массовых мероприятий оперативным штабом принято решение: праздничные мероприятия проводить без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов, фейерверков и салютов», — написал глава города в telegram-канале. Речь идет о Первомае.
Он подчеркнул, что традиционное первомайское шествие в Урае в этом году провести не получится. По словам Закирзянова, его проведут, когда это будет возможно.
В Нижневартовске уже отменили уличные демонстрации в этот праздничный день. Взамен этого для горожан проведут различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!