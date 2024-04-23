В городе ХМАО запретили запускать фейерверки 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомайская демонстрация г. Екатеринбург, праздник, первомай, шествие
Первомайское шествие в Урае провести не получится Фото:

В Урае (ХМАО) 1 мая запретили запускать фейерверки и салюты. Кроме того, не разрешается в праздник проводить мероприятия, если участников будет больше 50 человек. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов.

«С целью обеспечения антитеррористической безопасности проведения массовых мероприятий оперативным штабом принято решение: праздничные мероприятия проводить без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов, фейерверков и салютов», — написал глава города в telegram-канале. Речь идет о Первомае.

Он подчеркнул, что традиционное первомайское шествие в Урае в этом году провести не получится. По словам Закирзянова, его проведут, когда это будет возможно.

В Нижневартовске уже отменили уличные демонстрации в этот праздничный день. Взамен этого для горожан проведут различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае (ХМАО) 1 мая запретили запускать фейерверки и салюты. Кроме того, не разрешается в праздник проводить мероприятия, если участников будет больше 50 человек. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов. «С целью обеспечения антитеррористической безопасности проведения массовых мероприятий оперативным штабом принято решение: праздничные мероприятия проводить без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов, фейерверков и салютов», — написал глава города в telegram-канале. Речь идет о Первомае. Он подчеркнул, что традиционное первомайское шествие в Урае в этом году провести не получится. По словам Закирзянова, его проведут, когда это будет возможно. В Нижневартовске уже отменили уличные демонстрации в этот праздничный день. Взамен этого для горожан проведут различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...