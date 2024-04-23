В городе ХМАО запретили запускать фейерверки 1 мая

23 апреля 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Первомайское шествие в Урае провести не получится Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Урае (ХМАО) 1 мая запретили запускать фейерверки и салюты. Кроме того, не разрешается в праздник проводить мероприятия, если участников будет больше 50 человек. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов. «С целью обеспечения антитеррористической безопасности проведения массовых мероприятий оперативным штабом принято решение: праздничные мероприятия проводить без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов, фейерверков и салютов», — написал глава города в telegram-канале. Речь идет о Первомае. Он подчеркнул, что традиционное первомайское шествие в Урае в этом году провести не получится. По словам Закирзянова, его проведут, когда это будет возможно. В Нижневартовске уже отменили уличные демонстрации в этот праздничный день. Взамен этого для горожан проведут различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Урае (ХМАО) 1 мая запретили запускать фейерверки и салюты. Кроме того, не разрешается в праздник проводить мероприятия, если участников будет больше 50 человек. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов. «С целью обеспечения антитеррористической безопасности проведения массовых мероприятий оперативным штабом принято решение: праздничные мероприятия проводить без участия зрителей с количеством участников не более 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов, фейерверков и салютов», — написал глава города в telegram-канале. Речь идет о Первомае. Он подчеркнул, что традиционное первомайское шествие в Урае в этом году провести не получится. По словам Закирзянова, его проведут, когда это будет возможно. В Нижневартовске уже отменили уличные демонстрации в этот праздничный день. Взамен этого для горожан проведут различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия.