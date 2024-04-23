В Верхней Пышме пропал 13-летний мальчик. Фото

24 апреля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Розыском пропавшего мальчика занимается полиция Верхней Пышмы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 13-летний Матвей Портнов. Его местоположение неизвестно с 23 апреля, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Портнов Матвей, 13 лет. Дата пропажи: 23.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Приметы: рост 132 см, телосложение среднее, цвет глаз карий, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи был одет в коричневую кофту, спортивные брюки и черную куртку. На ногах у ребенка были черные кроссовки с белыми полосками. Розыском мальчика занимается МО МВД «Верхнепышминский». Всех, кто видел ребенка, просят сообщить о нем по номеру +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем волонтерам по номерам 8 900 214-70-26 (Евгений) и 7 952 130-33-70 (Надежда). группа «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» «ВКонтакте», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 13-летний Матвей Портнов. Его местоположение неизвестно с 23 апреля, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Портнов Матвей, 13 лет. Дата пропажи: 23.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Приметы: рост 132 см, телосложение среднее, цвет глаз карий, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи был одет в коричневую кофту, спортивные брюки и черную куртку. На ногах у ребенка были черные кроссовки с белыми полосками. Розыском мальчика занимается МО МВД «Верхнепышминский». Всех, кто видел ребенка, просят сообщить о нем по номеру +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем волонтерам по номерам 8 900 214-70-26 (Евгений) и 7 952 130-33-70 (Надежда).