23 апреля 2024

В Верхней Пышме пропал 13-летний мальчик. Фото

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Центр развития детей и молодежи. Свердловская область, Первоуральск, снег, зима, школьник, калитка, домофон, мальчик
Розыском пропавшего мальчика занимается полиция Верхней Пышмы (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 13-летний Матвей Портнов. Его местоположение неизвестно с 23 апреля, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Портнов Матвей, 13 лет. Дата пропажи: 23.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Приметы: рост 132 см, телосложение среднее, цвет глаз карий, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».

На момент пропажи был одет в коричневую кофту, спортивные брюки и черную куртку. На ногах у ребенка были черные кроссовки с белыми полосками.

Розыском мальчика занимается МО МВД «Верхнепышминский». Всех, кто видел ребенка, просят сообщить о нем по номеру +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем волонтерам по номерам 8 900 214-70-26 (Евгений) и 7 952 130-33-70 (Надежда).

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В Верхней Пышме (Свердловская область) пропал 13-летний Матвей Портнов. Его местоположение неизвестно с 23 апреля, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Портнов Матвей, 13 лет. Дата пропажи: 23.04.2024 года. Место пропажи: Свердловская область, город Верхняя Пышма. Приметы: рост 132 см, телосложение среднее, цвет глаз карий, цвет волос русый», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». На момент пропажи был одет в коричневую кофту, спортивные брюки и черную куртку. На ногах у ребенка были черные кроссовки с белыми полосками. Розыском мальчика занимается МО МВД «Верхнепышминский». Всех, кто видел ребенка, просят сообщить о нем по номеру +7 343 685-36-92 или 112, 102. Также можно рассказать любую информацию о пропавшем волонтерам по номерам 8 900 214-70-26 (Евгений) и 7 952 130-33-70 (Надежда).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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