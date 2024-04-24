В ХМАО прогнозируют резкое повышение спроса на новостройки из-за дешевой ипотеки

В Югре ожидают повышения спроса на квартиры в новостройках с высоким классом энергоэффективности Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают повышения спроса на квартиры в новостройках с высоким классом энергоэффективности. Риелторы прогнозируют, что это произойдет на фоне появления на рынке специальных ипотек, которые дают возможность клиентам при покупке подобного жилья получить скидку на процентную ставку.

«Наличие дополнительных инструментов [кредитования] создает спрос на рынке. Это стимул для покупателей. Спрос может быть маленьким или большим — зависит от возможностей покупателей. Но в данное время люди делают акцент на рассмотрении вариантов с пониженной ставкой. Потому что, если смотреть на вторичную недвижимость, то с нынешней ключевой ставкой — этот сегмент остается дорогим», — рассказал в разговоре с URA.RU риелтор из Сургута Денис Кравцов.

Нынешние ипотечные ставки на новостройки, например, по льготным программам варьируются в пределах около 5-9% годовых. Отдельные банки при этом стали вводить скидки по ставкам на жилье с высоким классом энергоэффективности.

«На класс энергоэффективности дома влияют как архитектурные решения (форма здания или ориентация по сторонам света), так и его конструктивные особенности. Преимущества такого жилья очевидны, например, это снижает затраты на коммунальные услуги и улучшает микроклимат в помещениях. А застройщикам в современных условиях все выгоднее строить такие объекты за счет их окупаемости и растущего спроса. Причем возведение энергоэффективных домов улучшает имидж застройщика и дает возможность получить льготы», — рассуждает строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, почему жители ХМАО бросились строить загородные дома. Тогда популярность своих домов у югорчан аналитики объясняли в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.