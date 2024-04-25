Военнослужащий вручил стяг в благодарность за поддержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Раненый штурмовик из Златоуста (Челябинская область) с позывным «Таец» передал флаг родного города с автографами сослуживцев. Как URA.RU рассказал депутат заксобрания Олег Садовских, полученное знамя станет центральным экспонатом музея боевой Славы.

«Флаг боец передал после оказанной поддержки. Такую святыню должны видеть остальные, подрастающее поколение. Приняли решение сделать ее центральным экспонатом музея боевой Славы», — заявил URA.RU Садовских.

Штурмовик находился в окопах на передовой, когда попал под обстрел противника. В бою был потерян бронежилет, но знамя сохранилось. На флаге стоят автографы бойцов разных регионов, включая подписи златоустовцев.

«Ребятам я сразу пообещал, что флаг вынесу в любом случае. У меня с собой сумочка была. Решил, что если что-то случится, флаг будет при мне. Так и вышло», — сообщил боец телеканалу «Злат-ТВ».

В бою военнослужащий получил серьезные ранения. Здоровье «Тайцу» пришлось восстанавливать в госпитале. Получив новое снаряжение, боец снова вернется в строй на СВО.

На флаге стоят автографы сослуживцев «Тайца» Фото: пресс-служба Олега Садовских

Обмундирование позволит бойцу продолжить службу Фото: пресс-служба Олега Садовских