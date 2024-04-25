Раненый штурмовик передал Златоусту флаг с автографами бойцов с передовой. Фото

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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, символ z, сво, военный, зона сво
Военнослужащий вручил стяг в благодарность за поддержку Фото:

Раненый штурмовик из Златоуста (Челябинская область) с позывным «Таец» передал флаг родного города с автографами сослуживцев. Как URA.RU рассказал депутат заксобрания Олег Садовских, полученное знамя станет центральным экспонатом музея боевой Славы.

«Флаг боец передал после оказанной поддержки. Такую святыню должны видеть остальные, подрастающее поколение. Приняли решение сделать ее центральным экспонатом музея боевой Славы», — заявил URA.RU Садовских.

Штурмовик находился в окопах на передовой, когда попал под обстрел противника. В бою был потерян бронежилет, но знамя сохранилось. На флаге стоят автографы бойцов разных регионов, включая подписи златоустовцев.

«Ребятам я сразу пообещал, что флаг вынесу в любом случае. У меня с собой сумочка была. Решил, что если что-то случится, флаг будет при мне. Так и вышло», — сообщил боец телеканалу «Злат-ТВ».

В бою военнослужащий получил серьезные ранения. Здоровье «Тайцу» пришлось восстанавливать в госпитале. Получив новое снаряжение, боец снова вернется в строй на СВО.

На флаге стоят автографы сослуживцев «Тайца»
На флаге стоят автографы сослуживцев «Тайца»
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Обмундирование позволит бойцу продолжить службу
Обмундирование позволит бойцу продолжить службу
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Раненый штурмовик из Златоуста (Челябинская область) с позывным «Таец» передал флаг родного города с автографами сослуживцев. Как URA.RU рассказал депутат заксобрания Олег Садовских, полученное знамя станет центральным экспонатом музея боевой Славы. «Флаг боец передал после оказанной поддержки. Такую святыню должны видеть остальные, подрастающее поколение. Приняли решение сделать ее центральным экспонатом музея боевой Славы», — заявил URA.RU Садовских. Штурмовик находился в окопах на передовой, когда попал под обстрел противника. В бою был потерян бронежилет, но знамя сохранилось. На флаге стоят автографы бойцов разных регионов, включая подписи златоустовцев. «Ребятам я сразу пообещал, что флаг вынесу в любом случае. У меня с собой сумочка была. Решил, что если что-то случится, флаг будет при мне. Так и вышло», — сообщил боец телеканалу «Злат-ТВ». В бою военнослужащий получил серьезные ранения. Здоровье «Тайцу» пришлось восстанавливать в госпитале. Получив новое снаряжение, боец снова вернется в строй на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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