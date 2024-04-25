Доходы Челябинской области оказались больше расходов

Депутаты одобрили законопроект о бюджете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 25 апреля рассмотрели итоги исполнения регионального бюджета за 2023 год. Областной бюджет исполнен с профицитом, сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Исполнение по доходам составило 285,4 млрд рублей, или 115,8% от плана, по расходам — 278,9 млрд рублей, или 92,3% от плана. Профицит областного бюджета составил 6,4 млрд рублей. Челябинская область вошла в число 32 регионов страны, закончивших год с профицитом», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

По информации регионального минфина, на соцподдержку граждан, в том числе на меры помощи военнослужащим и членам их семей, потрачено 72,5 млрд рублей. На сферу образования израсходовано почти 66 млрд рублей. Значимая часть этих средств направлено на создание межуниверситетского кампуса в Челябинске, обеспечение школ квалифицированной охраной и централизованные закупки учебников.

В здравоохранение, в том числе на социальные выплаты специалистам первичного звена, поступило 24,7 млрд рублей. На финансирование физкультуры и спорта в 2023 году направлено 8,7 млрд рублей. В сфере культуры, в том числе на создание модульных домов культуры, расходы составили 5,2 млрд рублей.

Объем расходов на модернизацию дорожного хозяйства составил 23,9 млрд рублей. Более 15 млрд рублей направлено в сферу транспорта, в том числе в рамках двух проектов: «Метротрамвай» в Челябинске и «Комплексное развитие Челябинской агломерации». Также в прошлом году за счет использования специального казначейского кредита закуплена крупная партия новых пассажирских автобусов для муниципалитетов региона.

Расходы на жилищно-коммунальную сферу составили 16,3 млрд рублей. Регион продолжил переселение граждан из аварийного жилья. Увеличены расходы на завершение строительства проблемных объектов и выплаты обманутым дольщикам.

Вложения в сельское хозяйство составили почти три млрд рублей. На финансирование мероприятий в сфере экологии поступило 3,6 млрд рублей. Эти средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, создание и развитие инфраструктуры для экологического туризма, очистку реки Миасс в Челябинске.

Из регионального бюджета муниципальным образованиям передано 127 млрд рублей. По итогам слушаний депутаты ЗСО единогласно поддержали законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2023 год».