Пермская пенсионерка заставила мошенников вернуть украденные деньги

С иском в суд вышла прокуратура
70-летняя пермячка вернула деньги, украденные мошенником из Омска. Она обратилась в прокуратуру, которая через суд добилась компенсации ущерба. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте.
«В Орде по иску прокурора в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников, взыскали более 123 тысячи рублей. В рамках следствия установлен житель Омской области — владелец счета, куда поступила часть сумм от заявительницы», — говорится в сообщении.
При этом решение суда уже вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что московский адвокат украл у пермяков 41 млн рублей.
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