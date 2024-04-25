Пермская пенсионерка заставила мошенников вернуть украденные деньги

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
С иском в суд вышла прокуратура Фото:

70-летняя пермячка вернула деньги, украденные мошенником из Омска. Она обратилась в прокуратуру, которая через суд добилась компенсации ущерба. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте.

«В Орде по иску прокурора в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников, взыскали более 123 тысячи рублей. В рамках следствия установлен житель Омской области — владелец счета, куда поступила часть сумм от заявительницы», — говорится в сообщении.

При этом решение суда уже вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что московский адвокат украл у пермяков 41 млн рублей.

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70-летняя пермячка вернула деньги, украденные мошенником из Омска. Она обратилась в прокуратуру, которая через суд добилась компенсации ущерба. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте. «В Орде по иску прокурора в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников, взыскали более 123 тысячи рублей. В рамках следствия установлен житель Омской области — владелец счета, куда поступила часть сумм от заявительницы», — говорится в сообщении. При этом решение суда уже вступило в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что московский адвокат украл у пермяков 41 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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