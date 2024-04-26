Алексей Текслер доволен хоккейным сезоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер 26 апреля вручил игрокам и тренерам хоккейной команды «Белые медведи» бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«От всей души поздравляю игроков, тренерский штаб и весь персонал команды „Белые медведи“ с успешным сезоном и с завоеванием бронзовых медалей. В целом сезон был хороший. Бронза, пьедестал — это всегда почетно. Благодарю тренерский штаб во главе с Маратом Аскановым, мы получили результат, которым можно и нужно гордиться. Челябинская хоккейная школа — одна из лучших в стране. Мы этим по праву гордимся», — сказал Текслер на вручении медалей.

Текслер добавил, что для хоккеистов этот успех — ступень их большого жизненного пути и выразил уверенность, что они станут настоящими хоккейными звездами. Также добрый слова ребятам сказал бывший игрок «Трактора», вице-президент по развитию молодежного хоккея КХЛ Александр Гуськов.

На пути к медалям челябинские хоккеисты обыграли «Авто» и «Омских Ястребов». Затем в полуфинале они уступили «СКА-1946» из Санкт-Петербурга, которые в дальнейшем стали чемпионами МХЛ. Взрослая команда мастеров челябинского хоккея — ХК «Трактор», так же, как и молодежка, стала бронзовым призером чемпионата КХЛ.

Президент ХК «Трактор» вручает медали хоккеистам «молодежки» Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Вместе с губернатор ребят поздравил вице-президент КХЛ Алексей Гуськов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Бронзовые награды Молодежной хоккейной лиги Фото: пресс-служба правительства Челябинской области