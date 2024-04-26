Тренер Тарасова назвала пару Мишиной и Галлямова лучшей в фигурном катании

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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
По словам Татьяны Тарасовой, дуэт Мишиной и Галлямова отрабатывает свои прокаты без ошибок Фото:

Дуэт Анастасии Мишиной (Санкт-Петербург) и Александра Галлямова (Березники, Пермский край) является лучшим в российском фигурном катании на текущий момент. Свое мнение озвучила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Они [Мишина и Галлямов] дотягивают до самых вершин. У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. <…> Практически никогда не срывают элементы. Это настоящее парное катание. Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы РФ», — заявила Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Мишина и Галлямов — это чемпионы мира и Европы, бронзовые призеры Олимпиады в Пекине. Российская пара также побеждала на Спартакиаде сильнейших и первенстве страны. В этом году фигурист из Пермского края отказался принимать медаль Олимпиады по почте. Подробности в материале URA.RU.

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Дуэт Анастасии Мишиной (Санкт-Петербург) и Александра Галлямова (Березники, Пермский край) является лучшим в российском фигурном катании на текущий момент. Свое мнение озвучила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. «Они [Мишина и Галлямов] дотягивают до самых вершин. У них прекрасный дуэт, они меня удивляют своими программами. <…> Практически никогда не срывают элементы. Это настоящее парное катание. Я могу их назвать лучшей парой России, они же чемпионы РФ», — заявила Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ». Мишина и Галлямов — это чемпионы мира и Европы, бронзовые призеры Олимпиады в Пекине. Российская пара также побеждала на Спартакиаде сильнейших и первенстве страны. В этом году фигурист из Пермского края отказался принимать медаль Олимпиады по почте. Подробности в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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