26 апреля 2024

Какой будет погода в Екатеринбурге в длинные выходные

Екатеринбуржцев ждет похолодание в длинные выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, пара, горожане, плотинка, весна, набережная, повседневная жизнь
Особого тепла в ближайшие выходные ждать не стоит Фото:

В Екатеринбурге в ближайшие длинные выходные теплым будет лишь первый день, затем на Урал придет похолодание. Прогнозом на 28 апреля — 1 мая с URA.RU поделились представители сервиса «Яндекс. Погода».

«В воскресенье, 28 апреля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +19°…+21°. Скорость ветра днем достигнет 9,2 м/с, а к вечеру снизится до 8 м/с», — сказано в сообщении.

В понедельник, 29 апреля, весь день будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +5°…+7°. Днем она достигнет +8°…+10°, а вечером немного опустится — +7°…+9°.

Вторник 30 апреля в Екатеринбурге опять же выдастся облачным с прояснениями. Днем воздух прогреется до +9°…+11°. Скорость ветра достигнет 3,1 м/с.

«В последний праздничный день, 1 мая, также будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +5°…+8°, днем поднимется до +9°, а к вечеру остановится на отметке +7°», — сообщили в сервисе.

Таким образом, Екатеринбург в праздники станет одним из самых холодных российских городов-миллионников. Компанию ему составят Пермь, Иркутск, Новосибирск и Омск.

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В Екатеринбурге в ближайшие длинные выходные теплым будет лишь первый день, затем на Урал придет похолодание. Прогнозом на 28 апреля — 1 мая с URA.RU поделились представители сервиса «Яндекс. Погода». «В воскресенье, 28 апреля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +19°…+21°. Скорость ветра днем достигнет 9,2 м/с, а к вечеру снизится до 8 м/с», — сказано в сообщении. В понедельник, 29 апреля, весь день будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +5°…+7°. Днем она достигнет +8°…+10°, а вечером немного опустится — +7°…+9°. Вторник 30 апреля в Екатеринбурге опять же выдастся облачным с прояснениями. Днем воздух прогреется до +9°…+11°. Скорость ветра достигнет 3,1 м/с. «В последний праздничный день, 1 мая, также будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +5°…+8°, днем поднимется до +9°, а к вечеру остановится на отметке +7°», — сообщили в сервисе. Таким образом, Екатеринбург в праздники станет одним из самых холодных российских городов-миллионников. Компанию ему составят Пермь, Иркутск, Новосибирск и Омск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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