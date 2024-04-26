Какой будет погода в Екатеринбурге в длинные выходные

Екатеринбуржцев ждет похолодание в длинные выходные

Особого тепла в ближайшие выходные ждать не стоит Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге в ближайшие длинные выходные теплым будет лишь первый день, затем на Урал придет похолодание. Прогнозом на 28 апреля — 1 мая с URA.RU поделились представители сервиса «Яндекс. Погода».

«В воскресенье, 28 апреля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Температура днем составит +19°…+21°. Скорость ветра днем достигнет 9,2 м/с, а к вечеру снизится до 8 м/с», — сказано в сообщении.



В понедельник, 29 апреля, весь день будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +5°…+7°. Днем она достигнет +8°…+10°, а вечером немного опустится — +7°…+9°.

Вторник 30 апреля в Екатеринбурге опять же выдастся облачным с прояснениями. Днем воздух прогреется до +9°…+11°. Скорость ветра достигнет 3,1 м/с.

«В последний праздничный день, 1 мая, также будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +5°…+8°, днем поднимется до +9°, а к вечеру остановится на отметке +7°», — сообщили в сервисе.

Таким образом, Екатеринбург в праздники станет одним из самых холодных российских городов-миллионников. Компанию ему составят Пермь, Иркутск, Новосибирск и Омск.